Νταβός: Η Κίνα τάσσεται κατά του νόμου της ζούγκλας στις διεθνείς σχέσεις

Η Κίνα είναι αντίθετη στην επιστροφή «του νόμου της ζούγκλας» στις διεθνείς σχέσεις, δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κινεζικής κυβέρνησης Χε Λιφένγκ μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

«Ένας μικρός αριθμός προνομιούχων χωρών δεν θα πρέπει να απολαμβάνει πλεονεκτήματα που βασίζονται μόνο στα δικά τους συμφέροντα και ο κόσμος δεν μπορεί να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας, όπου οι δυνατοί επιτίθενται στους αδύναμους», δήλωσε ο Χε, εν μέσω διεθνών και εμπορικών εντάσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.