Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Το Ηνωμένο Βασίλειο εντείνει την πίεση στη στρατιωτική μηχανή του Βλαντίμιρ Πούτιν, επιβάλλοντας 100 νέες κυρώσεις με στόχο τη μείωση των πηγών εσόδων και των στρατιωτικών προμηθειών της Ρωσίας. Η ανακοίνωση των μέτρων συμπίπτει με την επίσκεψη της Υπουργού Εξωτερικών, Ιβέτ Κούπερ, στο Κίεβο, «σε μία κίνηση αλληλεγγύης προς τον ουκρανικό λαό», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Τα νέα μέτρα έρχονται ως απάντηση στις πρόσφατες ρωσικές αεροπορικές επιδρομές, οι οποίες παραβίασαν τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ στην Πολωνία και προκάλεσαν ζημιές στο κτήριο του Υπουργικού Συμβουλίου στο Κίεβο. Οι κυρώσεις στοχεύουν τον «σκιώδη στόλο» που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο, καθώς και βασικούς προμηθευτές στρατιωτικών εξαρτημάτων.

Οι 100 νέες κυρώσεις αποσκοπούν στην περαιτέρω αύξηση της οικονομικής πίεσης στη Ρωσία, εστιάζοντας στον στρατιωτικό της τομέα και τον παράνομο «σκιώδη στόλο» της. Η κίνηση αυτή κρίθηκε αναγκαία καθώς ο Πούτιν συνεχίζει να εντείνει τον πόλεμο.

Με τη νέα αυτή δέσμη μέτρων, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πλέον στοχοποιήσει περισσότερα ρωσικά πετρελαιοφόρα από οποιαδήποτε άλλη χώρα.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια καθώς ο Πούτιν συνεχίζει τη βάρβαρη εισβολή του στην Ουκρανία», δήλωσε η Βρετανίδα υπουργός εξωτερικών, Ιβέρ Κούπερ.



Πηγή: skai.gr

