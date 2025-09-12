Η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη των επιθέσεων με drones στις ακτές της Βαλτικής

Η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις με drones που επηρέασαν τα δύο σημαντικότερα πετρελαϊκά κέντρα της Ρωσίας στις ακτές της Βαλτικής.

Οι επιθέσεις ανέστειλαν προσωρινά τις λειτουργίες στο Πριμόρσκ, το κύριο λιμάνι φόρτωσης πετρελαίου στην περιοχή, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει την κατάσταση. Επίσης, τρεις αντλιοσταθμοί που διοχετεύουν αργό πετρέλαιο προς το λιμάνι Ουστ-Λούγκα, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης στο Αντρέαπολ που είχε ήδη αποτελέσει στόχο επιθέσεων νωρίτερα φέτος, επλήγησαν, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί λόγω της ευαισθησίας των πληροφοριών.

Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτούν ανεξάρτητα. Τα δορυφορικά δεδομένα της Παρασκευής δείχνουν ότι δύο δεξαμενόπλοια, το Kusto και το Cai Yun, παραμένουν αγκυροβολημένα στο Πριμόρσκ.

Η επίθεση ήταν μία από τις μεγαλύτερες του Κιέβου από την αρχή του πολέμου.

Τα drones έβαλαν φωτιά σε πλοίο αγκυροβολημένο στο Πριμόρσκ, αλλά η πυρκαγιά έχει ήδη σβηστεί, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής του Λένινγκραντ, Αλεξάντρ Ντρόζντενκο, σε ανακοίνωσή του στο Telegram σήμερα το πρωί.

