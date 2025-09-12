Στο Κίεβο ο πρίγκιπας Χάρι - Δεσμεύτηκε να βοηθήσει τους τραυματίες πολέμου

Ο πρίγκιπας Χάρι πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Κίεβο, ύστερα από πρόσκληση της ουκρανικής κυβέρνησης, δηλώνοντας πως θέλει να κάνει «τα πάντα δυνατά» για να στηρίξει την αποκατάσταση των χιλιάδων στρατιωτών που έχουν τραυματιστεί σοβαρά στον τριετή πόλεμο με τη Ρωσία.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην ουκρανική πρωτεύουσα, εκείνος και η ομάδα του από το Ίδρυμα Invictus Games πρόκειται να παρουσιάσουν νέες πρωτοβουλίες για την υποστήριξη της αποκατάστασης των τραυματιών, με απώτερο στόχο τη διεύρυνση της βοήθειας σε όλες τις περιοχές της χώρας.

Ο Χάρι έφτασε στο Κίεβο, με τρένο, το πρωί της Παρασκευής και, όπως φαίνεται, έχει ένα πολυάσχολο πρόγραμμα για την ημέρα, ενώ δεν αναμένονται επίσημες λεπτομέρειες μέχρι το βράδυ.

Είναι η δεύτερη επίσκεψη που πραγματοποιεί φέτος ο πρίγκιπας στην Ουκρανία, αφού επισκέφθηκε τον Απρίλιο στο Λβιβ ένα κέντρο για τραυματίες στρατιώτες.

Ο Χάρι υπηρέτησε 10 χρόνια στο βρετανικό στρατό, πριν δημιουργήσει το Invictus Games Foundation, μια φιλανθρωπική οργάνωση που οργανώνει μια διεθνή αθλητική εκδήλωση για στρατιώτες που έχουν τραυματισθεί στη μάχη.

«Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τον πόλεμο, αλλά μπορούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε στη διαδικασία αποκατάστασης», δήλωσε ο Χάρι στον Guardian.

Όπως τόνισε, προσκλήθηκε στην πρωτεύουσα από την ουκρανική κυβέρνηση, δήλωσε, και πήρε άδεια από τη βρετανική κυβέρνηση και τη σύζυγό του, πριν ταξιδέψει.

Ο Χάρι πραγματοποιεί αυτή την επίσκεψη μετά το τετραήμερο ταξίδι του στη Βρετανία από την κατοικία του στην Καλιφόρνια, όπου ζει με τη σύζυγό του, την Μέγκαν, και τα δύο παιδιά τους.

Πηγή: skai.gr

