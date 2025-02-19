Συνεχίζεται η χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής στον πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος πάσχει από διπλή πνευμονία και παραμένει στο καθολικό νοσοκομείο της Ρώμης Αγκοστίνο Τζεμέλι.

Από την αίθουσα Τύπου του Βατικανού έγινε γνωστό σήμερα το πρωί ότι «η καρδιά του πάπα ανταποκρίνεται πολύ θετικά» και ότι ο ποντίφικας αναπνέει χωρίς μόνιμη χορήγηση οξυγόνου και σηκώνεται από το κρεβάτι.

Ο Φραγκίσκος βρίσκεται στο διαμέρισμα, το οποίο παραμένει στη διάθεση του κάθε ποντίφικα στον δέκατο όροφο του νοσοκομείου, και συνομιλεί μόνο με λίγους, στενούς συνεργάτες του.

Αργά το απόγευμα αναμένεται να γίνουν γνωστές νέες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

