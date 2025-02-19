Στο Κίεβο ο απεσταλμένος του Τραμπ: «Καταλαβαίνουμε την ανάγκη για εγγυήσεις ασφαλείας»

Ο απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου για την Ουκρανία διαβεβαίωσε σήμερα από το Κίεβο ότι καταλαβαίνει την ανάγκη της Ουκρανίας «για εγγυήσεις ασφαλείας» ώστε να επιτραπεί μια διαρκής ειρήνη, μερικές ώρες αφού ο Ντόναλντ Τραμπ μέμφθηκε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι επαναλαμβάνοντας επιχειρήματα του Κρεμλίνου.

«Καταλαβαίνουμε την ανάγκη για εγγυήσεις ασφαλείας, είναι πολύ σαφές για εμάς ότι πρόκειται εδώ για τη σημασία της κυριαρχίας αυτού του έθνους», δήλωσε ο Κιθ Κέλογκ απευθυνόμενος σε ουκρανικά μέσα ενημέρωσης κατά την άφιξή του στο σιδηροδρομικό σταθμό του Κιέβου γι' αυτή την πρώτη επίσκεψη.

«Ένα μέρος της αποστολής μου είναι να καθίσω και να ακούσω τις ανησυχίες σας σε ό,τι αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες», πρόσθεσε ο Αμερικανός απεσταλμένος.

Η επίσκεψη του Κέλογκ πραγματοποιείται μία ημέρα αφού οι ΗΠΑ και η Ρωσία συναντήθηκαν στο Ριάντ για συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, χωρίς την Ουκρανία.

«Θα μας δώσει μια ευκαιρία να έχουμε καλές ουσιαστικές συνομιλίες», δήλωσε για την επίσκεψή του ο Αμερικανός απεσταλμένος προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες θα στηριχθούν πάνω στις συνομιλίες που έγιναν το σαββατοκύριακο στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια.

Ο Κέλογκ είπε ότι θα μοιραστεί τις διαπιστώσεις του με τον Τραμπ και την υπόλοιπη ομάδα «για να εξασφαλίσουμε ότι θα το κάνουμε αυτή τη φορά σωστά».

Ο Ζελένσκι ανέβαλε επίσκεψη που είχε προγραμματίσει για σήμερα στη Σαουδική Αραβία ώστε να μην «νομιμοποιήσει» τη χθεσινή συνάντηση ανάμεσα σε Αμερικανούς και Ρώσους αξιωματούχους στο Ράντ, είχαν πει νωρίτερα στο Reuters δύο πηγές.

Ο Τραμπ απέρρριψε της ανησυχίες της Ουκρανίας για το ότι παραμερίσθηκε από τις αμερικανορωσικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία λέγοντας ότι το Κίεβο θα μπορούσε να είχε κάνει νωρίτερα μια συμφωνία με τη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

