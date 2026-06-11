Ολυμπιακός: Ο Μεντιλίμπαρ ζήτησε τον Ντένις Σουάρες

Ακόμη μία περίπτωση από την Ισπανία μπαίνει στο… μεταγραφικό κάδρο του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM ο Κώστας Νικολακόπουλος, οι «ερυθρόλευκοι» εστιάζουν στον Ντένις Σουάρες έπειτα από εισήγηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο 32χρονος αγωνίστηκε στην Αλαβές την τελευταία σεζόν, καταγράφοντας 30 συμμετοχές στη La Liga με 1 γκολ και 2 ασίστ, ενώ έχει ένα χρόνο ακόμη συμβόλαιο με την ισπανική ομάδα.

Πρόκειται για ποδοσφαιριστή που παίζει είτε στο «10» είτε στο «8», ενώ έχει κάνει σπουδαία καριέρα στο ισπανικό πρωτάθλημα και έχει υπάρξει μια φορά διεθνής με την Ισπανία.

Ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Θέλτα και πέρασε από αυτές της Σίτι επίσης, μέχρι να τον πάρει η Μπαρτσελόνα στην οποία αγωνίστηκε για 71 παιχνίδια (με 8 γκολ και 11 σίστ). Έχει κάνει μεγάλο πέρασμα επίσης από την πρώτη ομάδα της Θέλτα (105 συμμετοχές, 5 γκολ, 19 ασίστ), όπως και από τη Βιγιαρεάλ (75 συμμετοχές, 6 ασίστ, 13 γκολ). Αγωνίστηκε επίσης σε Σεβίλλη, Εσπανιόλ και είχε μια μικρή θητεία στην Άρσεναλ, επίσης.

Έχει κατακτήσει 2 πρωταθλήματα και 2 Κύπελλα με την Μπαρτσελόνα, αλλά και ένα Σούπερ Καπ. Επίσης, σήκωσε το Europa League με τη Σεβίλλη το 2015.

Η περίπτωση του Ντένις Σουάρες δεν έχει να κάνει με αυτή του Νοά Καντιού, καθώς πρόκειται για δύο διαφορετικούς ποδοσφαιριστές. Ο Ισπανός πατάει πιο ψηλά στο γήπεδο, ενώ ο Γάλλος είναι οκταροεξάρι και ο Ολυμπιακός προσπαθεί να δουλέψει και τις δύο υποθέσεις για τον άξονά του.

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