Μπέσεντ: Τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για αποζημιώσεις συμμάχων στον Κόλπο

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε σήμερα ότι η Ουάσινγκτον θα χρηματοδοτήσει τις αποζημιώσεις για τις ζημιές που προκάλεσε το Ιράν σε χώρες του Κόλπου, αντλώντας τα αναγκαία κεφάλαια από ιρανικούς λογαριασμούς.

«Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στους συμμάχους μας στον Κόλπο θα αποκατασταθεί με κεφάλαια που αντλούνται από ιρανικούς λογαριασμούς», έγραψε ο Σκοτ Μπέσεντ σε ανάρτηση στο X.

The Iranian regime will lose the zero-sum game it is playing.



Any damage it inflicts on our allies in the Gulf will be paid for with funds extracted from Iranian Accounts.



Any tolls paid to the Persian Gulf Strait Authority will be offset by funds extracted from their accounts.… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) June 11, 2026

Ο υπουργός Οικονομικών επιβλέπει την οικονομική διάσταση του αμερικανικού πολέμου κατά του Ιράν.

Επιβάλλει τακτικά νέες κυρώσεις εναντίον ατόμων ή οργανισμών που κατηγορούνται για χρηματοδότηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Απειλεί επίσης με κυρώσεις εναντίον πλοίων που καταβάλλουν τέλη στις ιρανικές αρχές για να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ, το οποίο η Τεχεράνη έχει κλείσει από την αρχή του πολέμου.

«Οποιαδήποτε τέλη καταβάλλονται στην Αρχή για τα Στενά του Περσικού Κόλπου θα αντισταθμίζεται από κεφάλαια που αντλούνται» από ιρανικούς λογαριασμούς, τόνισε ο Μπέσεντ, αναφερόμενος στον φορέα που δημιούργησε το Ιράν για την είσπραξη τελών ναυσιπλοΐας.

Οι εχθροπραξίες έχουν ξαναρχίσει τις τελευταίες ημέρες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

«Κάθε επίθεση που εξαπολύει το Ιράν το μόνο που θα κάνει είναι να επιδεινώσει τις οικονομικές και χρηματοοικονομικές συνέπειες που αντιμετωπίζει (η χώρα)», δήλωσε ο Αμερκανός υπουργός, ο οποίος αποσκοπεί στην εξάντληση των πόρων του σημερινού καθεστώτος προκειμένου να το αναγκάσει να συνθηκολογήσει.

Πηγή: skai.gr

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