Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την απογοήτευσή του για την απουσία μιας αμερικανικής «απάντησης» στην «άρνηση» του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για μια πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, μετά από νέα φονικά ρωσικά πλήγματα, μεταξύ άλλων στο Κίεβο.

Η Μόσχα απέρριψε τον Μάρτιο μια αμερικανική πρόταση για πλήρη κατάπαυση του πυρός 30 ημερών, ενώ το Κίεβο είχε συμφωνήσει στην πρόταση αυτή. Έπειτα, οι αντιμαχόμενες πλευρές συμφώνησαν σε περιορισμένη παύση εκατέρωθεν επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία και τη Ρωσία, αλλά αμφότερες κατηγορούν η μία την άλλη για παραβίαση αυτής της συμφωνίας. Η Ουάσινγκτον αναφέρει ότι εξακολουθεί να βρίσκεται σε συνομιλίες και με τις δύο πλευρές.

«Η Ουκρανία αποδέχτηκε την αμερικανική πρόταση για μια πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός. Ο Πούτιν αρνήθηκε», δήλωσε σήμερα ο Ζελένσκι στην καθημερινή του ομιλία προς το έθνος.

«Περιμένουμε από τις ΗΠΑ να απαντήσουν – μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει απάντηση», επέκρινε, λέγοντας ότι αναμένει μέτρα από τους Ευρωπαίους και «όλους εκείνους στον κόσμο που θέλουν ειρήνη».

Ο Ζελένσκι, του οποίου οι σχέσεις με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ είναι ταραχώδεις τους τελευταίους μήνες, ζητά από την Ουάσινγκτον να ασκήσει πίεση στη Ρωσία.

Νωρίτερα σήμερα, σε ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι «η πίεση στη Ρωσία εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής και τα καθημερινά ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία το αποδεικνύουν».

Νέες επαφές μεταξύ Ρώσων και Αμερικανών αξιωματούχων είναι πιθανόν να γίνουν «την προσεχή εβδομάδα», δήλωσε σήμερα ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων. Δεν διευκρίνισε ωστόσο τη φύση αυτών των επαφών.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, ένας εκ των οποίων στο Κίεβο, και οκτώ τραυματίστηκαν σε διάφορες περιοχές στην Ουκρανία, από ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς Κυριακή, σύμφωνα με ουκρανικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.