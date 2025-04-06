Λεπέν σε συγκέντρωση οπαδών της: Πολιτική απόφαση η καταδίκη μου

Η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν, η οποία καταδικάστηκε σε στέρηση των πολιτικών της δικαιωμάτων, κατήγγειλε σήμερα μια «πολιτική απόφαση» μιλώντας σε υποστηρικτές της σε συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι.

Η Λεπέν κρίθηκε ένοχη για κατάχρηση δημοσίων πόρων και καταδικάστηκε την Δευτέρα σε φυλάκιση τεσσάρων ετών και σε πρόστιμο 100.000 ευρώ. Παράλληλα, στερήθηκε, με άμεση ισχύ, το δικαίωμα του εκλέγεσθαι για μια πενταετία, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027. Το εφετείο του Παρισιού πρέπει να αποφασίσει ως το καλοκαίρι του 2026 για την τύχη της Λεπέν, τρεις φορές υποψήφια στις προεδρικές εκλογές, που θεωρείται φαβορί για το 2027.

«Αυτή δεν είναι μια νομική απόφαση, είναι μια πολιτική απόφαση», η οποία «όχι μόνο παραβιάζει το κράτος δικαίου, αλλά και το κράτος δημοκρατίας», είπε η επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός (RN), μιλώντας μπροστά από το Μέγαρο των Απομάχων, εμβληματικό μνημείο της γαλλικής πρωτεύουσας. Πολλοί από τους υποστηρικτές της Λεπέν κρατούσαν γαλλικές σημαίες.

«Δεν ζητάμε να είμαστε υπεράνω του νόμου, αλλά όχι σε επίπεδο χαμηλότερο από αυτό του νόμου», τόνισε, αντικρούοντας κάθε «πνεύμα ανταρσίας».

Ο πρόεδρος του RN, Ζορντάν Μπαρντελά κατήγγειλε από την μεριά του μια «αισχρή και ακτιβιστική» δικαστική απόφαση, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν θέλει να «απαξιώσει το σύνολο των δικαστών».

Παράλληλα με τη συγκέντρωση του Εθνικού Συναγερμού, γίνονται συγκεντρώσεις από κόμματα της αριστεράς, την Ανυπότακτη Γαλλία και τους Οικολόγους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.