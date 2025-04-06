Σοκαριστικό βίντεο ανήρτησε στο X o Λευκός Οίκος. Η αμερικανική κυβέρνηση Τραμπ πανηγυρίζει μετά μουσικής για την εκδίωξη μεταναστών από τις ΗΠΑ. To βίντεο δείχνει απελάσεις μεταναστών που φορούν χειροπέδες, υπό τα βλέμματα της πάνοπλης συνοριακής αστυνομίας.

“Na na na na, na na na na, hey hey, goodbye” γράφει χαρακτηριστικά η λεζάντα. Ένα χαρούμενο τραγούδι του συγκροτήματος Steam του 1969 μετατρέπεται σε ξενοφοβικό ύμνο από τον Ντόναλντ Τραμπ που περηφανεύεται για την πολιτική απελάσεων, πολλές φορές παράνομη, σύμφωνα με αμερικανικά δικαστήρια.

?"Na na na na, na na na na, hey hey, goodbye" @CBP pic.twitter.com/4bcfAxy2gz

— The White House (@WhiteHouse) April 6, 2025

