Σκηνές από ταινία θρίλερ εκτυλίχθηκαν στη 17th Avenue στη Νέα Υόρκη, όταν ένας άνδρας, για άγνωστους λόγους, επιτέθηκε με μπαλτά σε ομάδα παιδιών, τα οποία ήταν συγκεντρωμένα στο σημείο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι έξι τραυματίστηκαν. Φωτογραφίες από το σημείο έδειξαν μία γυναίκα μέσα στα αίμματα, σκεπασμένη με σεντόνι, να μεταφέρεται με ασθενοφόρο.

Επίσης, στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν με σοβαρά τραύματα ένας άνδρας και δύο παιδιά. Το ένα παιδί, όπως αναφέρουν πληροφορίες, βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο πυροβόλησαν τον δράστη, ο οποίος μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

