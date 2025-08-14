Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι τόσο το Κίεβο όσο και η Μόσχα θα πρέπει να παραχωρήσουν εδάφη για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Πόσα εδάφη όμως, ελέγχει η Ρωσία στην Ουκρανία;

Η Ρωσία ελέγχει σχεδόν 114.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ή το 19% της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας, και ένα μεγάλο τμήμα του εδάφους στα ανατολικά και νοτιοανατολικά της χώρας. Η Ουκρανία δεν ελέγχει κανένα διεθνώς αναγνωρισμένο ρωσικό έδαφος, σημειώνει το Reuters.

Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι η Κριμαία, το Ντονέτσκ, το Λουγκάνσκ, η Ζαπορίζια και η Χερσώνα - τα οποία αναγνωρίστηκαν από τη Μόσχα ως μέρος της Ουκρανίας μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης - αποτελούν πλέον τμήματα της Ρωσίας.

Η Ουκρανία έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα αναγνωρίσει ποτέ τη ρωσική κατοχή του εδάφους της, ενώ οι περισσότερες χώρες αναγνωρίζουν το έδαφος της Ουκρανίας εντός των συνόρων του 1991.

Ακολουθούν λεπτομέρειες σχετικά με το έδαφος, τις αξιώσεις της Ρωσίας και τη θέση της Ουκρανίας.

Κριμαία

Το 2014, οι ρωσικές δυνάμεις ανέλαβαν τον έλεγχο της Κριμαίας, η οποία βρίσκεται στα νότια της Ουκρανίας, και μετά από ένα αμφισβητούμενο δημοψήφισμα για την ένταξη στη Ρωσία, η Μόσχα ενσωμάτωσε την περιοχή. Η έκτασή της είναι περίπου 27.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι η Κριμαία αποτελεί νομικά μέρος της Ρωσίας. Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι η Κριμαία είναι μέρος της Ουκρανίας, αν και ορισμένοι Ουκρανοί αξιωματούχοι παραδέχονται ιδιωτικά ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να επαναφέρουν την Κριμαία υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας με τη χρήση βίας.

Η Κριμαία ενσωματώθηκε στη Ρωσική Αυτοκρατορία από τη Μεγάλη Αικατερίνη τον 18ο αιώνα. Η ρωσική ναυτική βάση στη Σεβαστούπολη της Μαύρης Θάλασσας ιδρύθηκε λίγο αργότερα.

Το 1921, η Κριμαία έγινε μέρος της Ρωσίας εντός της Σοβιετικής Ένωσης μέχρι το 1954, όταν παραδόθηκε στην Ουκρανία, επίσης τότε σοβιετική δημοκρατία, υπό τον αρχηγό του Κομμουνιστικού Κόμματος Νικήτα Χρουστσόφ, ο οποίος ήταν Ουκρανικής καταγωγής.

Ντονμπάς

Η Ρωσία ελέγχει περίπου 46.570 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ή το 88% της περιοχής Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης ολόκληρης της περιοχής Λουχάνσκ και του 75% της περιοχής Ντονέτσκ.

Περίπου 6.600 τετραγωνικά χιλιόμετρα εξακολουθούν να ελέγχονται από την Ουκρανία, αλλά η Ρωσία έχει επικεντρώσει το μεγαλύτερο μέρος των επιθέσεών της κατά μήκος του μετώπου στο Ντονέτσκ, προωθούμενη προς τις τελευταίες μεγάλες πόλεις που απομένουν.

Οι υποστηριζόμενοι από τη Ρωσία αυτονομιστές στις περιοχές Ντόνετσκ και Λουγκάνσκ αποσχίστηκαν από τον έλεγχο της ουκρανικής κυβέρνησης το 2014 και ανακήρυξαν τις περιοχές αυτές ως ανεξάρτητες «λαϊκές δημοκρατίες».

Ο Πούτιν τις αναγνώρισε ως ανεξάρτητα κράτη το 2022, λίγες ημέρες πριν από την εισβολή στην Ουκρανία.

Ζαπορίζια και Χερσώνα

Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν περίπου το 74% των περιοχών Ζαπορίζια και Χερσώνα στη νοτιοανατολική Ουκρανία, ή περίπου 41.176 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η Ουκρανία ελέγχει περίπου 14.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα στις δύο περιοχές.

Το 2024, ο Πούτιν δήλωσε ότι θα ήταν πρόθυμος να συμφωνήσει για ειρήνη εάν η Ουκρανία αποσυρόταν από όλες τις περιοχές που διεκδικεί αλλά δεν ελέγχει πλήρως η Ρωσία – μια έκταση περίπου 21.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων – και αποκήρυσσε επίσημα τις φιλοδοξίες της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Δύο πηγές ανέφεραν στο Reuters ότι ο Πούτιν ενδέχεται να είναι πρόθυμος να αποσυρθεί από τα σχετικά μικρά εδάφη που κατέχει σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας.

Πηγή: skai.gr

