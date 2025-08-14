Τουρκία: Θα βοηθήσει τη Συρία με οπλικά συστήματα 

Η Άγκυρα ενισχύει την κυβέρνηση του Αχμέντ αλ Σάρα με οπλικά συστήματα και εξοπλισμό στο πλαίσιο νέας συμφωνίας. «Η Τουρκία θα παράσχει οπλικά συστήματα και υλικοτεχνικά εργαλεία στη Συρία στο πλαίσιο συμφωνίας στρατιωτικής συνεργασίας που υπεγράφη την Τετάρτη», δήλωσε πηγή του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα θα εκπαιδεύσει επίσης τον συριακό στρατό στη χρήση τέτοιου εξοπλισμού, εάν χρειαστεί.

Η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, είναι ένας από τους σημαντικότερους συμμάχους της Συρίας μετά την εκδίωξη του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ τονίζει το Reuters. Έχει δεσμευτεί να βοηθήσει στην εκπαίδευση και την αναδιάρθρωση των ενόπλων δυνάμεων της Συρίας, στην ανοικοδόμηση της χώρας και των κρατικών θεσμών της και στην υποστήριξη των προσπαθειών για την προστασία της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας.

Σε ένα πρώτο βήμα προς μια ολοκληρωμένη συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας που διαπραγματεύονται εδώ και μήνες, η Τουρκία και η Συρία την Τετάρτη υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης μετά από εκτεταμένες συναντήσεις μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας και των αρχηγών των υπηρεσιών πληροφοριών.

«Το μνημόνιο στοχεύει στον συντονισμό, τον σχεδιασμό στρατιωτικής εκπαίδευσης και συνεργασίας, την παροχή συμβουλών, πληροφοριών και ανταλλαγής εμπειριών, τη διασφάλιση της προμήθειας στρατιωτικού εξοπλισμού, οπλικών συστημάτων, υλικοτεχνικού υλικού και συναφών υπηρεσιών», δήλωσε η πηγή του τουρκικού υπουργείου Άμυνας στους δημοσιογράφους την Πέμπτη.

Η Τουρκία γίνεται όλο και πιο ανυπόμονη με αυτό που αποκαλεί «μη εφαρμογή της συμφωνίας του Μαρτίου μεταξύ της Δαμασκού και των υπό κουρδική ηγεσία και υποστηριζόμενων από τις ΗΠΑ Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) για την ενσωμάτωση των SDF στον συριακό κρατικό μηχανισμό».

Η Άγκυρα έχει προειδοποιήσει για στρατιωτική δράση εναντίον των SDF, τις οποίες θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση και εναντίον των οποίων έχει πραγματοποιήσει διασυνοριακές επιχειρήσεις στο παρελθόν.

Υποστηρίζει ότι οι συγκρούσεις μεταξύ των SDF και των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων νωρίτερα αυτόν τον μήνα και μια διάσκεψη που πραγματοποίησαν οι SDF και ζήτησε την αναθεώρηση της συνταγματικής διακήρυξης της Συρίας «απείλησαν την εδαφική ακεραιότητα της χώρας».

Η τουρκική πηγή επέμεινε στο Reuters ότι «οι SDF δεν είχαν εκπληρώσει κανέναν από τους όρους της συμφωνίας του Μαρτίου» και επανέλαβε την κατηγορία της Άγκυρας ότι οι ενέργειές τους υπονόμευαν την πολιτική ενότητα της Συρίας.

«Η προσδοκία μας είναι η πλήρης συμμόρφωση με τη συμφωνία που υπογράφηκε και η επείγουσα εφαρμογή της στο πεδίο» διεμήνυσε.

Πηγή: skai.gr

