Μόσχα: 10:30  Παρασκευή το βράδυ η συνάντηση Πούτιν - Τραμπ στην Αλάσκα

Στις 11.30 το πρωί της Παρασκευής (10.30 το βράδυ ώρα Ελλάδας) θα πραγματοποιηθεί «τετ α τετ» του Βλάντιμιρ Πούτιν με τον Ντόναλντ Τραμπ με διερμηνείς στο Άνκορατζ της Αλάσκας ανακοίνωσε ο στενός σύμβουλος του Ρώσου προέδρου Γιούρι Ουσακόφ.

«Θα συζητηθούν ευαίσθητα θέματα» στη σύνοδο κορυφής, τόνισε ο Ουσακόφ. Όπως σημείωσε, μεταξύ άλλων, κεντρικό θέμα θα είναι η ρύθμιση της κρίσης στην Ουκρανία, και η ρωσοαμερικανική εμπορική και οικονομική συνεργασία, όπου «υπάρχει τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό»

Στη σύνοδο κορυφής των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας θα μετάσχουν επίσης ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ και ο Ρώσος υπουργός Οικονομικών Άντον Σιλουάνοφ.

Ο Ντμίτριεφ, ο οποίος είναι επικεφαλής του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Ρωσίας RDIF είχε προηγουμένως συνομιλίες με τον Στιβ Γουίτκοφ, τον ειδικό απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ, και έχει αναφερθεί σε πιθανή επιχειρηματική συνεργασία ανάμεσα στη Μόσχα και την Ουάσινγκτον.

Πούτιν και Τραμπ θα παραχωρήσουν στη συνέχεια συνέντευξη Τύπου.

Η Ρωσία απαιτεί η Ουκρανία να της παραχωρήσει επίσημα τις τέσσερις περιφέρειες που έχει καταλάβει εν μέρει (Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια, Χερσώνα) και λέει πως έχει προσαρτήσει, πέρα από την Κριμαία, που προσαρτήθηκε το 2014, να αποκηρύξει την ένταξή της στο NATO και να πάψει να εξοπλίζεται από δυτικά κράτη. Το Κίεβο χαρακτηρίζει τις απαιτήσεις αυτές απαράδεκτες.

Ο πρόεδρος Τραμπ προέβλεψε «ανταλλαγές εδαφών» τη στιγμή που τα ρωσικά στρατεύματα κατέχουν περί το 20% της Ουκρανίας.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησαν από τον πρόεδρο των ΗΠΑ να μην λάβει μονομερείς αποφάσεις.

Ο κ. Τραμπ διαβεβαίωσε πως είχε χθες «πολύ καλή» τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι και ηγέτες ευρωπαϊκών κρατών, της ΕΕ και του NATO.

«Ελπίζουμε πως το κεντρικό ζήτημα της συνάντησης» αύριο θα είναι η «άμεση κατάπαυσης του πυρός», σημείωσε ο κ. Ζελένσκι.

Εξέφρασε ωστόσο την ανησυχία πως η σύνοδος δεν θα πάει πουθενά.

