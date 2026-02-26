Ζελένσκι: Λογικά αρχές Μαρτίου στο Άμπου Ντάμπι η επόμενη τριμερής Ουκρανίας-Ρωσίας-ΗΠΑ

Για την επόμενη τριμερής συνάντηση μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ αναφέρθηκε σήμερα στο Reuters ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένκσι, ο οποίος τόνισε ότι αυτή θα γίνει «κατά πάσα πιθανότητα αρχές Μαρτίου στο Άμπου Ντάμπι.

Σήμερα, Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι πραγματοποιούν νέες συνομιλίες στη Γενεύη για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία και την ανοικοδόμησή της μετά τον πόλεμο, στην οποία βρίσκεται και ο ειδικός απεσταλμένος του Βλάντιμιρ Πούτιν, Κιρίλ Ντιμιτρίεφ.

