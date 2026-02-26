Η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Χίλαρι Κλίντον δήλωσε ότι δεν έχει καμία πληροφορία για τις εγκληματικές δραστηριότητες του Τζέφρι Έπσταϊν και προέτρεψε τους βουλευτές να ζητήσουν να καταθέσει ενόρκως ο νυν πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τον χρηματιστή και καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία που υπήρξε φίλος του επί χρόνια.

«Δεν θυμάμαι να συνάντησα ποτέ τον κύριο Έπσταϊν. Δεν πέταξα ποτέ με το αεροσκάφος του, ούτε επισκέφθηκα το νησί του, τα σπίτια ή τα γραφεία του. Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω» αναφέρεται στη δήλωση της πρώην υπουργού προς την Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Η Κλίντον καταθέτει κεκλεισμένων των θυρών στην επιτροπή που ερευνά την υπόθεση Έπσταϊν, καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι έβαλαν στο στόχαστρο μία από τους παλιούς πολιτικούς αντιπάλους του προέδρου Τραμπ. Η πρώην υπουργός και πρώην πρώτη κυρία, που ήταν υποψήφια για την προεδρία το 2016 αλλά ηττήθηκε από τον Τραμπ, δηλώνει ότι δεν θυμάται καν να συναντήθηκε ποτέ με τον Έπσταϊν και δεν γνωρίζει τίποτα για τα εγκλήματά του.

Έχει κατηγορήσει την επιτροπή, όπου πλειοψηφούν οι Ρεπουμπλικάνοι, ότι προσπαθεί να στρέψει την προσοχή μακριά από τους δεσμούς του Τραμπ με τον Έπσταϊν, ο οποίος αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019, πριν από τη δίκη του για την κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων για σεξουαλικούς σκοπούς.

Η Κλίντον καταθέτει στην επιτροπή από την Τσαπάκουα της Νέας Υόρκης, κοντά στην κύρια κατοικία της. Ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον πρόκειται να καταθέσει αύριο.

Πριν ξεκινήσει η διαδικασία, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας Τζέιμς Κόμερ, Ρεπουμπλικάνος από το Κεντάκι, αρνήθηκε ότι η έρευνα είναι μια κομματική προσπάθεια με στόχο την αντίπαλο του Τραμπ στις εκλογές του 2016, σημειώνοντας ότι πολλοί Δημοκρατικοί πίεζαν τους Κλίντον να καταθέσουν. «Κανείς δεν κατηγορεί επί του παρόντος τους Κλίντον για κανένα αδίκημα», είπε.

Σύμφωνα με τον Κόμερ, η επιτροπή επιδιώκει να μάθει τυχόν επαφές που είχε η Χίλαρι Κλίντον με τον Έπστιν, την ανάμιξή του στο φιλανθρωπικό έργο του ζεύγους και οποιαδήποτε σχέση μπορεί να είχε η πρώην υπουργός με τη φυλακισμένη συνεργό του Έπστιν, την Γκισλέιν Μάξγουελ.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία είπε ωστόσο σε δημοσιογράφους ότι θα πρέπει να κληθούν να καταθέσουν στην επιτροπή τόσο ο Τραμπ όσο και ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ. Ο τελευταίος έχει παραδεχτεί ότι επισκέφθηκε το ιδιωτικό νησί του Έπστιν, πολλά χρόνια αφότου, όπως λέει, διέκοψε τους δεσμούς του με τον χρηματιστή.

Ο Κόμερ είπε ότι το απομαγνητοφωνημένο κείμενο των καταθέσεων των Κλίντον θα δοθεί στη δημοσιότητα.

Οι δεσμοί της Χίλαρι Κλίντον με τον Έπσταϊν δεν είναι σαφείς. Ο Μπιλ Κλίντον πέταξε πολλές φορές με το ιδιωτικό αεροσκάφος του Έπσταϊν στις αρχές της δεκαετίας του 2000, αφού αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με τον Κόμερ, ο Έπσταϊν επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο 17 φορές όταν ήταν πρόεδρος ο Μπιλ Κλίντον.

Ο Τραμπ συναναστρεφόταν επίσης τον Έπσταϊν τις δεκαετίες του 1990 και του 2000, πριν από την καταδίκη του τελευταίου για προώθηση ανήλικης στην πορνεία. Ο Κόμερ λέει ότι τα αποδεικτικά στοιχεία που συνέλεξε η επιτροπή δεν εμπλέκουν τον Τραμπ.

