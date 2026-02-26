Την ολοκλήρωση των συνομιλιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στη Γενεύη ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Σαγιέντ Μπαντρ μπιν Χαμάντ μπιν Χαμούντ αλ Μπουσαϊντί, κάνοντας λόγο για «σημαντική πρόοδο».

Όπως ανέφερε, οι συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης θα επαναληφθούν σύντομα, μετά από διαβουλεύσεις στις αντίστοιχες πρωτεύουσες.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν (στη φωτογραφία με Τζάρεντ Κούσνερ και Στίβεν Γούιτκοφ), χώρας που μεσολαβεί στις διαπραγματεύσεις, σημείωσε ότι οι συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο θα πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα στη Βιέννη.

We have finished the day after significant progress in the negotiation between the United States and Iran. We will resume soon after consultation in the respective capitals. Discussions on a technical level will take place next week in Vienna. I am grateful to all concerned for… — Badr Albusaidi - بدر البوسعيدي (@badralbusaidi) February 26, 2026

Οι ΗΠΑ ευελπιστούν ότι οι συνομιλίες με το Ιράν θα οδηγήσουν σε μια συμφωνία για τον τερματισμό ή τη μείωση του προγράμματος πυρηνικών όπλων του Ιράν σημαντικά κάτω από αυτό που προέκυπτε από την πυρηνική συμφωνία της εποχής Ομπάμα του 2015, καθώς και στη μείωση της απειλής του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων της Τεχεράνης.



Όπως τονίζει η Jerusalem Post, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει προβεί στη μεγαλύτερη συγκέντρωση αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή από το 2003 για να εντείνει την πίεση στην Ισλαμική Δημοκρατία για την επίτευξη συμφωνίας, με το ερώτημα να είναι εάν οι κόκκινες γραμμές των δύο πλευρών μπορούν να επικαλύπτονται τόσο όσο ώστε να αποφευχθεί ένας ευρύτερος πόλεμος.

