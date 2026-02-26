Συγκρούσεις ξέσπασαν το βράδυ της Πέμπτης ανάμεσα στις συνοριακές δυνάμεις του Πακιστάν και του Αφγανιστάν, μετά την εξαπόλυση επιθέσεων από τους Ταλιμπάν σε πακιστανικές εγκαταστάσεις, σε μια σοβαρή κλιμάκωση της έντασης μετά από ημέρες διασυνοριακών εχθροπραξιών.

Αφγανικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον φυλακίων στο ορεινό βορειοδυτικό Πακιστάν, προκαλώντας μάχες που διήρκεσαν περισσότερες από δύο ώρες πριν ανταποδώσουν τα πακιστανικά στρατεύματα, σύμφωνα με Πακιστανούς αξιωματούχους που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Zabihullah Mujahid



In the Anzar Sar area near Baburak Tani, Khost, a major Pakistani military base has been captured. Dozens of soldiers were k...illed and wou..nded, and a large quantity of weapons was seized.#Afghanistan #Pakistanpic.twitter.com/hbgIAm73BK — XYT Defence (@XYT_Defence) February 26, 2026

Pakistan Army shoots several Afghan Taliban at the border in the Khyber region pic.twitter.com/9xUK4lvmbF — Doc Sami 🇵🇰 (@drnotinfluencer) February 26, 2026

Αντικρουόμενοι ισχυρισμοί και οπτικό υλικό

Οι αρχές των Ταλιμπάν δήλωσαν σήμερα ότι ο αφγανικός στρατός κατέλαβε 15 «προκεχωρημένα φυλάκια» του πακιστανικού στρατoύ κατά τη διάρκεια μεγάλης επίθεσης που εξαπέλυσε κατά μήκος των συνόρων, σε απάντηση σε πρόσφατους βομβαρδισμούς.

«Επιθέσεις ευρείας κλίμακας άρχισαν ως αντίποινα κατά του εχθρού», δήλωσε ο Χαμντουλάχ Φιτράτ, αναπληρωτής εκπρόσωπος της αφγανικής κυβέρνησης προσθέτοντας ότι «επί του παρόντος καταλήφθηκαν 15 προκεχωρημένα φυλάκια».

Παράλληλα, η κυβέρνηση των Ταλιμπάν δήλωσε ότι ο αφγανικός στρατός σκότωσε ή αιχμαλώτισε Πακιστανούς στρατιώτες, μετά τη μεγάλη επίθεση που εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της οποίας κατέλαβε 15 προκεχωρημένα φυλάκια.

«Αρκετοί στρατιώτες (Πακιστανοί σ.σ.) σκοτώθηκαν και κάποιοι αιχμαλωτίστηκαν», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο εκπρόσωπος των αρχών των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ.

Τόσο το Ισλαμαμπάντ όσο και η διοίκηση των Ταλιμπάν δήλωσαν ότι κατέστρεψαν ή κατέλαβαν αντίπαλα φυλάκια κατά μήκος των συνόρων, ισχυρισμοί που το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει.

Οπτικό υλικό από τις αφγανικές δυνάμεις δείχνει θωρακισμένα οχήματα Humvee να κινούνται σε σκοτεινά, ορεινά εδάφη υπό τις λάμψεις πυροβολισμών, ενώ βίντεο από πακιστανικές πηγές δείχνουν τροχιοδεικτικά βλήματα να διασχίζουν την κοιλάδα.

BREAKING:



Taliban begins troop deployment along the frontier with Pakistan. pic.twitter.com/Gqt8Ez8pcI — Affairs Monitor (@AffairsMonitor) February 26, 2026

Afghanistan chose February 26 to poke Pakistan wrong date, wrong enemy. Just like India learned its lesson when Abhinandan crossed the line and came back humbled, Afghan Gull is next in line. Pakistan has seen this script before and knows exactly how it ends.



Some people never… https://t.co/B8vnEPTrp9 pic.twitter.com/ldOqLrMEDE — Stealth Falconer (@Stealthfalconer) February 26, 2026

Το Υπουργείο Πληροφοριών του Πακιστάν ανέφερε σε ανάρτηση στο X ότι απάντησε σε «αναίτια πυρά» των αφγανικών δυνάμεων, προκαλώντας απώλειες και καταστρέφοντας εξοπλισμό, τονίζοντας ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της εδαφικής του ακεραιότητας.

Το υπόβαθρο της σύγκρουσης

Οι συγκρούσεις κατά μήκος της γραμμής των 2.600 χιλιομέτρων αποτελούν την τελευταία ανάφλεξη που απειλεί την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός μετά τις φονικές μάχες του περασμένου Οκτωβρίου.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το Πακιστάν εξαπέλυσε αεροπορικές επιθέσεις σε στρατόπεδα μαχητών (TTP και ISIS-K) στο ανατολικό Αφγανιστάν.

Το Πακιστάν υποστηρίζει ότι ηγέτες των Ταλιμπάν του Πακιστάν (TTP) χρησιμοποιούν το αφγανικό έδαφος ως ασφαλές καταφύγιο, κάτι που η Καμπούλ αρνείται.

Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, προειδοποίησε ότι αν το Πακιστάν επιτεθεί στην Καμπούλ ή σε μεγάλες πόλεις, το Αφγανιστάν θα «στοχεύσει τα βασικά τους κέντρα και σημαντικές πόλεις».

Απώλειες και ετοιμότητα

Ο Μουτζαχίντ ισχυρίστηκε ότι περίπου 40 Πακιστανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στην Κουνάρ, ενώ πακιστανικές πηγές έκαναν λόγο για 22 νεκρούς Ταλιμπάν και κατάρριψη αρκετών drones.

Ο εκπρόσωπος του Πακιστανού πρωθυπουργού, Mosharraf Zaidi, διέψευσε την κατάληψη πακιστανικών φυλακίων, κάνοντας λόγο για «βαριές απώλειες» στην απέναντι πλευρά. Το Πακιστάν έχει θέσει τις δυνάμεις του σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού σε ολόκληρη τη χώρα, προχωρώντας σε δεκάδες συλλήψεις υπόπτων μαχητών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.