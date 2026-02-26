Στη Γενεύη ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν, Ντμίτριεφ

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, Κιρίλ Ντμίτριεφ, έφθασε στη Γενεύη, όπου ενδέχεται να έχει συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA.

Ο Ντμίτριεφ, σύμφωνα με το RIA, εθεάθη να καταφθάνει στο ξενοδοχείο Four Seasons, όπου η αμερικανική αντιπροσωπεία πραγματοποιεί συνομιλίες με Ουκρανούς αξιωματούχους για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο, όπως ανέφερε νωρίτερα το Reuters.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, στις συνομιλίες συμπεριλαμβάνεται πακέτο χρηματοδότησης για την ανοικοδόμηση της οικονομίας της Ουκρανίας.

Νωρίτερα, το Axios, επικαλούμενο Ουκρανό αξιωματούχο και δύο άλλες πηγές, μετέδωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι επιθυμεί το συντομότερο δυνατό να τελειώσει ο πόλεμος με τη Ρωσία.

Σύμφωνα με το Axios, ο Τραμπ επιθυμεί να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία έως το καλοκαίρι, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, ιδίως όσον αφορά το εδαφικό ζήτημα.



Πηγή: skai.gr

