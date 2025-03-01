Λογαριασμός
Νέα επίθεση κατά Ζελένσκι από τον Τραμπ - «Κρίσιμη» για την Ουκρανία η στήριξη των ΗΠΑ, δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος

«Είναι κρίσιμο για εμάς να έχουμε την υποστήριξη του προέδρου Τραμπ», είπε ο Ζελένσκι την επομένη του ναυαγίου των συνομιλιών του με τον Αμερικανό πρόεδρο

Ζελένσκι

Είναι «κρίσιμο» για την Ουκρανία να έχει την υποστήριξη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το Σάββατο ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την επομένη του ναυαγίου των συνομιλιών του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Είναι κρίσιμης σημασίας για εμάς να έχουμε τη στήριξη του προέδρου Τραμπ», είπε ο Ζελένσκι σε μια σειρά αναρτήσεων στην πλατφόρμα X το πρωί του Σαββάτου. «Εκείνος θέλει να τερματιστεί ο πόλεμος, αλλά κανείς δεν θέλει ειρήνη περισσότερο από εμάς», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Ζελένσκι τόνισε την ευγνωμοσύνη του για την στήριξη των ΗΠΑ στην Ουκρανία τα τρία χρόνια από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στη χώρα του. 

«Είμαστε πολύ ευγνώμονες στις Ηνωμένες Πολιτείες για όλη την υποστήριξη. Είμαι ευγνώμων στον Πρόεδρο Τραμπ, το Κογκρέσο για τη δικομματική υποστήριξή τους και τον αμερικανικό λαό. Οι Ουκρανοί πάντα εκτιμούσαν αυτή την υποστήριξη, ειδικά κατά τη διάρκεια αυτών των τριών ετών πλήρους εισβολής», επανέλαβε ο Ζελένσκι στις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η βοήθεια της Αμερικής ήταν ζωτικής σημασίας για να μας βοηθήσει να επιβιώσουμε και θέλω να το αναγνωρίσω αυτό. Παρά τον δύσκολο διάλογο, παραμένουμε στρατηγικοί εταίροι», πρόσθεσε και κάλεσε τις ΗΠΑ να είναι ειλικρινείς και άμεσες με την Ουκρανία «ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τους κοινούς μας στόχους».

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι εξακολουθεί να είναι πρόθυμος να υπογράψει μια συμφωνία για αμερικανική πρόσβαση στα ουκρανικά ορυκτά, παρά την ακύρωση υπογραφής μιας τέτοιας συμφωνίας-πλαίσιο χθες.

Ο Ζελένσκι είπε ότι μια τέτοια συμφωνία, η οποία δίνει σε αμερικανικές εταιρείες πρόσβαση στους ορυκτούς πόρους της Ουκρανίας, «θα είναι το πρώτο βήμα προς τις εγγυήσεις ασφαλείας», αν και η Ουάσνιγκτον έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο παροχής τέτοιων εγγυήσεων στο Κίεβο.

Ωστόσο, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε εκ νέου ότι αυτή η συμφωνία «δεν αρκεί» και ότι «οι Ουκρανοί πρέπει να γνωρίζουν ότι η Αμερική είναι με το μέρος (τους)».

«Χρειαζόμαστε περισσότερα από αυτό. Μια κατάπαυση του πυρός χωρίς εγγυήσεις ασφαλείας είναι επικίνδυνη για την Ουκρανία. Αγωνιζόμαστε για τρία χρόνια και ο Ουκρανός λαός πρέπει να γνωρίζει ότι η Αμερική είναι στο πλευρό μας», είπε ο Ζελένσκι.

«Οι Αμερικανοί βοήθησαν να σωθεί ο λαός μας. Ο άνθρωπος και τα ανθρώπινα δικαιώματα προηγούνται. Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες. Θέλουμε μόνο ισχυρές σχέσεις με την Αμερική και ελπίζω πραγματικά να τις έχουμε», πρόσθεσε.

Δεύτερο μπαράζ επιθέσεων από την αμερικανική κυβέρνηση εναντίου του Ζελένσκι

Την ίδια ώρα, μετά την επεισοδιακή συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο η αμερικανική ηγεσία εξαπέλυσε και δεύτερο μπαράζ επιθέσεων εναντίον του Ουκρανού προέδρου. 

«Θέλει να πολεμάει… θέλουμε να βάλουμε ένα τέλος στον θάνατο…. Παίζει με πολύ αδύναμα χαρτιά και δεν θέλει να κάνει ειρήνη», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο για το τι πρέπει να κάνει ο Ζελένσκι για να ξεκινήσουν και πάλι οι συνομιλίες, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε:
«Πρέπει να πει, θέλω να κάνουμε ειρήνη. Δεν χρειάζεται να στέκεται εκεί και να λέει για τον Πούτιν αυτό, τον Πούτιν εκείνο, όλα τα αρνητικά. Δεν πρόκειται να συνεχίσουμε να πολεμάμε.»

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε: «Να ζητήσει συγγνώμη για το γεγονός ότι μετέτρεψε αυτή την κατάσταση σε φιάσκο για εκείνον. Μην έρχεστε εδώ και δημιουργείτε ένα σενάριο όπου θα μας κηρύξετε μαθήματα για τη διπλωματία δεν θα δουλέψει.»

Για «πλήρη, απόλυτη καταστροφή» έκανε λόγο ο γερουσιαστής των ΗΠΑ, Λίντσεϊ Γκράχαμ σημειώνοντας πως «είτε πρέπει να παραιτηθεί και να στείλει κάποιον με τον οποίο μπορούμε να συνεργαστούμε.»

Πηγή: skai.gr

