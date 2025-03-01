Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από μία ουκρανική επίθεση στο τμήμα της περιφέρειας της Χερσώνας που τελεί υπό τον έλεγχο της Ρωσίας στα νότια της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βλαντίμιρ Σάλντο που έχει διορίσει η Μόσχα.

Τα δύο από τα θύματα της επίθεσης, σκοτώθηκαν σε έναν δρόμο μεταξύ των χωριών Νόβα Μέτσκα και Ομπρίβκα, ενώ το τρίτο θύμα σκοτώθηκε στην πόλη Ολέσκι, ανέφερε ο Σάλντο, στο κανάλι του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Πέντε άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν, φέροντας τραύματα διαφόρων επιπέδων σοβαρότητας, σύμφωνα με τον Σάλντο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

