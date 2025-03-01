Guardian: Πώς ο αντιπρόεδρος Βανς έγινε ο μεγάλος σαμποτέρ της ατλαντικής συμμαχίας

Στον ρόλο του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, επικεντρώνεται ανάλυση του Guardian μετά την επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στον Βολοντιμίρ Ζελένσκι σε ζωντανή μετάδοση μέσα από το Οβάλ Γραφείο. Μάλιστα υπογραμμίζεται ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, εξελίσσεται στον «μεγάλο σαμποτέρ» της ατλαντικής συμμαχίας.

Όπως αναφέρεται στην αρχή της ανάλυσης, αν και ο Βανς ξεκίνησε ως ο «ασήμαντος αντιπρόεδρος» φαίνεται να εξελίσσεται στο άτομο η συμπεριφορά του οποίου μπορεί να σηματοδοτήσει τη στιγμή που η μεταπολεμική συμμαχία μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής κατέρρευσε οριστικά.

«Ήταν ο Βανς που πρώτος ξεκίνησε την επίθεση στον Ζελένσκι εκνευρίζοντας τον με την αναφορά περί "επισκέψεων προπαγάνδας" σχετικά με την καταστροφή από την εισβολή της Ρωσίας με την Ουκρανία».

«Νομίζω ότι είναι ασέβεια να έρχεσαι στο Οβάλ Γραφείο και να προσπαθείς να κάνεις ''δίκη'' γι' αυτό μπροστά στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης», είπε ο Βανς με υψωμένη του φωνή του και συνέχισε: «Πιστεύετε ότι είναι σεβαστό να έρχεστε στο Οβάλ Γραφείο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και να επιτίθεστε στην κυβέρνηση που προσπαθεί να αποτρέψει την καταστροφή της χώρας σας;».

O Guardian υπενθυμίζει ότι αυτή ήταν η δεύτερη μεγάλη παρέμβαση του Βανς τον τελευταίο μήνα. Η πρώτη ήταν στη διάσκεψη ασφαλείας στο Μόναχο, όπου κατηγόρησε τους σοκαρισμένους Ευρωπαίους ηγέτες ότι καταπνίγουν την ελευθερία του λόγου λέγοντάς τους ότι «αν τρέχετε με τον φόβο των ίδιων σας των ψηφοφόρων, δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει η Αμερική για εσάς».

«Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος συγκεντρώνει αθόρυβα μια ομάδα εξωτερικής πολιτικής με μια βαθιά επιφυλακτική άποψη για την αξία του Κιέβου ως μελλοντικού συμμάχου. Την ίδια ώρα Ευρωπαίοι αξιωματούχοι παίρνουν θέση για να στηρίξουν τον Ζελένσκι, λέγοντας ότι η εμφάνιση της ομάδας Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο έδειξε ότι οι ΗΠΑ τάσσονται πραγματικά στο πλευρό του Βλαντιμίρ Πούτιν στον πόλεμο» σημειώνεται στην ανάλυση.

«Τώρα είναι η στιγμή να παραμείνουμε ψύχραιμοι, αλλά να μην συνεχίσουμε», έγραψε η συνεργάτης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων και πρώην βοηθός γενικού γραμματέα για τις αμυντικές επενδύσεις στο ΝΑΤΟ, Καμίλ Γκραντ.

«Ο Αμερικανικός σύμμαχός μας έχει πλέον αποφασίσει επίσημα να υιοθετήσει μια στάση που δεν συνάδει με τα παραδοσιακά κοινά μας συμφέροντα και αξίες. Αυτό μπορεί να είναι προσωρινό ή μόνιμο, αλλά θα έχει βαθιές και διαρκείς συνέπειες» προσθέτει η ίδια.

«Ήταν ένα σχεδιασμένο ναυάγιο»

Σύμφωνα με τον Guardian, «υπάρχει κάτι στην Ουάσινγκτον που πολλοί καταλαβαίνουν, αλλά λίγοι το ομολογούν δημόσια: η κυβέρνηση Τραμπ έψαχνε μια αφορμή για να καταστρέψει τη σχέση της με την Ουκρανία και ότι τα μηνύματα που ακολούθησαν τα όσα συνέβησαν στο Οβάλ Γραφείο μοιάζουν περίεργα συντονισμένα και προμελετημένα».

«Ήταν ένα σχεδιασμένο ναυάγιο. Η συζήτηση από το Μόναχο και μετά είχε ως στόχο να προετοιμάσει την πτώση της Ουκρανίας. Αν μια πραγματική συμφωνία δεν ήταν εφικτή, κάποιος θα έπρεπε να αναλάβει την ευθύνη γι' αυτό, και αυτός πιθανότατα θα ήταν οι Ουκρανοί, σωστά;» εκτιμά ο καθηγητής ρωσικής πολιτικής στο King's College του Λονδίνου, Σαμ Γκρίν.

Όπως υπενθυμίζεται από τη βρετανική εφημερίδα, το απόγευμα της Παρασκευής η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωνε τους δημοσιογράφους ότι ήταν τόσο προσβεβλημένη από τη συμπεριφορά του Ζελένσκι που θα εξέταζε το ενδεχόμενο να διακόψει όλη τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των πυρομαχικών, των οχημάτων και των πυραύλων που περιμένουν αποστολή, ενώ ένας αξιωματούχος δήλωνε στη Washington Post ότι η σύγκρουση με τον Ζελένσκι δεν ήταν προσχεδιασμένη.

Την ίδια ώρα, όμως, παρατηρεί ο Guardian, οι δηλώσεις και τα σχόλια στελεχών του Ρεπουμπλικανικού κόμματος ήταν «περίεργα τυποποιημένα και επαναλαμβανόμενα».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ήταν ένας από τους ισχυρότερους υποστηρικτές της Ουκρανίας μέχρι την επικύρωση της θέσης του από τη Γερουσία των ΗΠΑ, έγραψε «σε ευχαριστώ @POTUS που υπερασπίστηκες την Αμερική με έναν τρόπο που κανένας Πρόεδρος δεν είχε ποτέ το θάρρος να κάνει στο παρελθόν. Σε ευχαριστούμε που βάλατε πρώτα την Αμερική. Η Αμερική είναι μαζί σας!»

Thank you @POTUS for standing up for America in a way that no President has ever had the courage to do before. Thank you for putting America First. America is with you! — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) February 28, 2025

Στο ίδιο πνεύμα και ο απεσταλμένος του Τραμπ στην Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ: «Ήταν τιμή μου να βρίσκομαι με τον @POTUS, τον @VP και τον Ρούμπιο σήμερα στο Οβάλ Γραφείο κατά τη διάρκεια της διμερούς συνάντησης με τον πρόεδρο Ζελένσκι. Όπως έχει κάνει ΠΑΝΤΑ ο Πρόεδρος - στάθηκε υπέρ της Αμερικής....America First».

Mr. Secretary. Was honored to be with @POTUS, @VP, and you in the Oval today during the bi-lateral with President Zelensky. As the President has ALWAYS done-he stood for America....America First. The world saw it today in real time. https://t.co/5D0kirbEwK — Keith Kellogg (@generalkellogg) February 28, 2025

«Είναι δύσκολο να πει κανείς ποιος αξίζει μεγαλύτερης περιφρόνησης: εκείνοι που το ήθελαν αυτό ή εκείνοι που απλώς συμφώνησαν με αυτό. Υπάρχει μια φωτογραφία στο Οβάλ Γραφείο με τον Ρούμπιο και τον Βανς να κάθονται δίπλα-δίπλα καθώς ο Τραμπ τα βάζει με τον Ζελένσκι. Ο Ρούμπιο φαίνεται να αισθάνεται άβολα, με τα χέρια του ενωμένα και το πρόσωπό του σκυφτό. Ο Βανς φαίνεται εκστασιασμένος. Επιτέλους κέρδισε τον αγώνα που ήθελε» καταλήγει ο Guardian.



