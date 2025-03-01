Το δράμα που εκτυλίχθηκε στο Οβάλ Γραφείο την Παρασκευή, μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού ομόλογού του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκάλεσε την άμεση αντίδραση πολλών ηγετών ανά τον πλανήτη.

Όχι όμως και του Βλαντίμιρ Πούτιν. Μέχρι στιγμής, ο ηγέτης του Κρεμλίνου δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο.

Αλλά πάλι, δεν χρειάζεται να πει τίποτα. Ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν έχει την πολυτέλεια να καθίσει και να παρακολουθεί την εξέλιξη των γεγονότων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προέβλεψε ότι η δημόσια διαμάχη του με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εχθές «θα ήταν εξαιρετική για την τηλεόραση».

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν απόλαυσε την «παράσταση», τη δραματική εικόνα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ηγέτη της χώρας στην οποία εισέβαλε ο πρόεδρος Πούτιν, να επιπλήττεται από τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών μπροστά στις κάμερες τηλεοπτικών δικτύων παγκοσμίου εμβέλειας.

Ορισμένοι Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν σχολιάσει, ωστόσο, τα γεγονότα στην Ουάσιγκτον.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός της Ρωσίας και νυν αναπληρωτής επικεφαλής του ρωσικού συμβουλίου ασφαλείας Ντμίτρι Μεντβέντεφ έγραψε ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι δέχθηκε «ένα χαστούκι στο Οβάλ Γραφείο». Κάλεσε επίσης τις ΗΠΑ να σταματήσουν τη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία.

Και πώς η Μόσχα θα χαιρέτιζε μια τέτοια εξέλιξη.

Γράφοντας στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωση Telegram, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, επαίνεσε τον Τραμπ και τον Τζέι Ντι Βανς για την «αξιοθαύμαστη αυτοσυγκράτησή τους» να μην χτυπήσουν τον Ουκρανό πρόεδρο.

Το γεγονός ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Ουκρανίας κινδυνεύουν να διαρραγούν ανεπανόρθωτα, την ώρα που ισχύει το ακριβώς αντίθετο για τις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας είναι δείγμα του νέου κόσμου που φαίνεται να διαμορφώνεται.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Τραμπ και ο Πούτιν μίλησαν στο τηλέφωνο και δεσμεύτηκαν να συνεργαστούν στενά, ενώ συζητείται ο προγραμματισμός μιας σύνοδο κορυφής κάποια στιγμή σύντομα. Οι συνομιλίες κατώτερου επιπέδου ΗΠΑ-Ρωσίας για την αποκατάσταση των σχέσεων των δύο χωρών και τη διερεύνηση πιθανών οικονομικών συνεργασιών έχουν επίσης ξεκινήσει.

Ο πρόεδρος Πούτιν δελέασε τους Αμερικανούς με το «καρότο» επωφελών κοινών έργων που αφορούν ορυκτά σπάνιων γαιών και παραγωγή αλουμινίου.

Οι επιπτώσεις μιας διάρρηξης των σχέσεων Ουκρανίας και ΗΠΑ είναι δυνητικά πολύ σοβαρές για το Κίεβο, αλλά πολύ θετικές για τη Μόσχα.

Εάν σταματούσε η ροή αμερικανικών όπλων προς την Ουκρανία, θα ήταν πολύ πιο δύσκολο για τους Ουκρανούς να αμυνθούν απέναντι στις ρωσικές δυνάμεις που έχουν εισβάλει στη χώρα τους, ακόμα κι αν η Ουκρανία χαίρει της αλληλεγγύης και ισχυρής υποστήριξης από τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Εδώ και αρκετό καιρό, η Μόσχα πιστεύει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία εξελίσσεται με τον τρόπο που θέλει η Ρωσία. Η λεκτική διαμάχη στο Οβάλ Γραφείο φαίνεται να έχει εδραιώσει αυτή την άποψη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.