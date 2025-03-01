Μαρίν Λεπέν: Η διαμάχη Τραμπ-Ζελένσκι αποκαλύπτει την αδυναμία της Ευρώπης

«Χαστούκι» για την Ευρώπη χαρακτήρισε η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν την έντονη λεκτική διαμάχη που είχαν εχθές ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποιώντας ότι η ασφάλεια της ηπείρου παραμένει στο έλεος της Ουάσιγκτον.

Μιλώντας στη γεωργική έκθεση Salon de l'Agriculture στο Παρίσι, το πρωί του Σαββάτου, η ηγέτιδα της Εθνικής Συσπείρωσης υποστήριξε ότι η αντιπαράθεση Τραμπ-Ζελένσκι υπογράμμισε την έλλειψη στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης, απηχώντας την γκωλιστική παράδοση του σκεπτικισμού απέναντι στην αμερικανική επιρροή.

Ενώ περιέγραψε την αντιπαράθεση ως «εύλογα τεταμένη» δεδομένης της «πολύ δύσκολης» κατάστασης, υποβάθμισε τη σημασία της.

Στη συνάντηση της Παρασκευής στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς κατηγόρησαν τον Ζελένσκι ότι δεν έχει εκφράσει επαρκώς την ευγνωμοσύνη του στις ΗΠΑ για την υποστήριξή της. Η λεκτική διαμάχη έληξε με τον Τραμπ να ακυρώνει την προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου και την αναμενόμενη υπογραφή μιας συμφωνίας-πλαισίου για τα ουκρανικά ορυκτά μεταξύ των δύο χωρών.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αντέδρασαν άμεσα εκφράζοντας την υποστήριξή τους προς τον Ζελένσκι, με ηγέτες όπως ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να επιβεβαιώνουν την υποστήριξη της Ευρώπης προς το Κίεβο και να προειδοποιούν για την «ευθυγράμμιση» του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η Λεπέν εξέφρασε επίσης την πάγια θέση της κατά της επέκτασης του αμυντικού ρόλου της ΕΕ ως απάντηση στη στάση των ΗΠΑ, προειδοποιώντας ότι οι Βρυξέλλες δεν πρέπει να «εκμεταλλευτούν» τη συγκυρία και να διεκδικήσουν μεγαλύτερες εξουσίες.

Επανέλαβε την αντίθεσή της στο να «μοιραστεί» τις πυρηνικές αποτρεπτικές ικανότητες της Γαλλίας. Ζητήματα που θα μπορούσαν να αποδειχθούν κομβικά ενόψει των γαλλικών προεδρικών εκλογών του 2027.



