Μαρία Ζαχάροβα: Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απορρίπτει την ειρήνη

Η επίσκεψη Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον είναι «μία ολοκληρωτική διπλωματική αποτυχία για το Κίεβο», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου των Εξωτερικών

Ζαχάροβα

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου των Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα σχολιάζοντας σήμερα την επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι ο ίδιος απορρίπτει την ειρήνη και έχει εμμονή με τη συνέχιση του πολέμου.

Η επίσκεψη Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον είναι “μία ολοκληρωτική διπλωματική αποτυχία για το Κίεβο”, δήλωσε η Ζαχάροβα.

