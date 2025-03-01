Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου των Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα σχολιάζοντας σήμερα την επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι ο ίδιος απορρίπτει την ειρήνη και έχει εμμονή με τη συνέχιση του πολέμου.

Η επίσκεψη Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον είναι “μία ολοκληρωτική διπλωματική αποτυχία για το Κίεβο”, δήλωσε η Ζαχάροβα.

