Το παρασκήνιο της επεισοδιακής συνάντησης Τραμπ- Ζελένσκι

Περισσότερες λεπτομέρειες αλλά και την προσωπική του οπτική όσον αφορά τα γεγονότα της επεισοδιακής συνάντησης του Ντόναλτ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ανέφερε μιλώντας στο FOX o σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Αμερικανού προέδρου, Μάικλ Γουόλτς.

Σύμφωνα με τον Γουόλτς, ο πρόεδρος της Ουκρανίας συνέχισε να είναι «εριστικός» παρά τα όσα, κατά τον ίδιο, είχε πει στον πρόεδρο των ΗΠΑ έχοντας αδυναμία να αντιληφθεί τι ακριβώς διακυβεύεται.

«Όχι δεν είχε καταλάβει τίποτα. Ειλικρινά, μόνο η ομάδα του είχε αντιληφθεί τι είχε συμβεί. Η πρεσβευτής του και ο σύμβουλός του πρακτικά κατάλαβαν τι είχε γίνει. Πραγματικά, έκλαιγαν ζητώντας μας να προχωρήσουμε. Αλλά ο Ζελένσκι συνέχισε να είναι εριστικός».

Επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Axios για όσα ακολούθησαν της διαμάχης των ηγετών ΗΠΑ-Ουκρανίας που μεταδόθηκε ζωντανά, ο Γουόλτς είπε ότι Τραμπ και Ζελένσκι αποσύρθηκαν σε χωριστά δωμάτια του Λευκού Οίκου.

Ο Γουόλτς, ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, και άλλοι κορυφαίοι Αμερικανοί αξιωματούχοι, όπως περιγράφει, συνόψισαν στον πρόεδρο των ΗΠΑ, ότι μετά την προσβολή στο Οβάλ Γραφείο, «βλέπουν» πως δεν είναι εφικτό «να προχωρήσουμε μπροστά και ότι κάθε περαιτέρω δέσμευση θα μπορούσε μόνο να μας φέρει πιο πίσω από αυτή τη στιγμή».

Ο ίδιος περιέγραψε ακόμη πως είπε στον Ουκρανό πρόεδρο «ο χρόνος δεν είναι σύμμαχός σου. Ο χρόνος δεν είναι σύμμαχός σας στα πεδία των μαχών. Ο χρόνος δεν είναι μαζί σας σε επίπεδο παγκόσμιας κατάστασης και κυρίως σε επίπεδο αμερικανικής βοήθειας και Αμερικανών φορολογουμένων. Η ανοχή δεν είναι απεριόριστη».

Κατά τον Γουόλτς, «ο Ζελένσκι δεν ενημερώθηκε ότι υπάρχει νέος σερίφης στην πόλη. Αυτός είναι ένας νέος πρόεδρος και είμαστε αποφασισμένοι να έχουμε μια νέα προσέγγιση όσον αφορά την ειρήνη».

