Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε σήμερα τη Βόρεια Κορέα ότι στέλνει στρατιώτες στον ρωσικό στρατό για να ενταχθούν στην εισβολή του στην Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο απέρριψε την Πέμπτη τις κατηγορίες της Νότιας Κορέας ότι η Βόρεια Κορέα ενδέχεται να στέλνει στρατιωτικό προσωπικό για να βοηθήσει τη Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας και ότι μπορεί να ετοιμάζεται να στείλει μεγαλύτερο αριθμό δυνάεμεων.

«Βλέπουμε ότι η συμμαχία μεταξύ της Ρωσίας και τέτοιων καθεστώτων όπως το βορειοκορεατικό, δυναμώνει», τόνισε ο Ζελένσκι στη νυχτερινή του ομιλία σε βίντεο. «Δεν πρόκειται μόνο για μεταφορά όπλων, πρόκειται στην πραγματικότητα για μεταφορά ανθρώπων από τη Βόρεια Κορέα στις ένοπλες δυνάμεις των κατακτητών».

«Είναι προφανές ότι υπό τέτοιες συνθήκες η σχέση μας με τους εταίρους μας πρέπει να εξελιχθεί», πρόσθεσε. «Η πρώτη γραμμή του μετώπου χρειάζεται περισσότερη υποστήριξη. Μιλάμε για περισσότερες δυνατότητες μακράς εμβέλειας για την Ουκρανία και πιο βιώσιμες προμήθειες για τις δυνάμεις μας παρά για έναν απλό κατάλογο στρατιωτικού υλικού»

Ο υπουργός Άμυνας της Νότιας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Χιούν δήλωσε την Τρίτη ότι «υπάρχει μεγάλη πιθανότητα» η Βόρεια Κορέα να αναπτύξει στρατεύματα για να βοηθήσει τη Ρωσία στον πόλεμο με την Ουκρανία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ρωτήθηκε την Πέμπτη αν η Βόρεια Κορέα στέλνει τα στρατεύματά της για να πολεμήσουν στην Ουκρανία, είπε στους δημοσιογράφους: «Αυτό μοιάζει με μια ακόμη ψευδής είδηση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

