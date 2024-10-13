Γκουτέρες: Επιθέσεις σε ειρηνευτικές δυνάμεις του Λιβάνου μπορούν να θεωρηθούν έγκληματα πολέμου

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε ότι οποιεσδήποτε επιθέσεις εναντίον ειρηνευτικών δυνάμεων «μπορεί να συνιστούν έγκλημα πολέμου», δήλωσε εκπρόσωπός του μετά την εισβολή ισραηλινών τανκς από τις πύλες ειρηνευτικής βάσης στο νότιο Λίβανο.

Ήταν η τελευταία κατηγορία για παραβιάσεις και επιθέσεις του Ισραήλ κατά της ειρηνευτικής αποστολής του ΟΗΕ, γνωστής ως UNIFIL, τις τελευταίες ημέρες.

«Οι ειρηνευτικές δυνάμεις της UNIFIL παραμένουν σε όλες τις θέσεις και η σημαία του ΟΗΕ συνεχίζει να κυματίζει», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Στέφαν Ντουζάρικ.

«Ο Γενικός Γραμματέας επαναλαμβάνει ότι το προσωπικό της UNIFIL και οι εγκαταστάσεις της δεν πρέπει ποτέ να στοχοποιηθούν. Οι επιθέσεις εναντίον ειρηνευτικών δυνάμεων παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Μπορεί να συνιστούν έγκλημα πολέμου», είπε.

