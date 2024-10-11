Το υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας ανακοίνωσε ότι η Νότια Κορέα στέλνει μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που πέταξαν μέσα στην πρωτεύουσα Πιονγιάνγκ, κάτι που χαρακτήρισε πολιτική και στρατιωτική προβοκάτσια, αναφέρεται σε ανακοίνωση που μετέδωσε σήμερα το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο KCNA της Βόρειας Κορέας.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που πετούσαν τη νύχτα εισήλθαν στην Πιονγιάνγκ και έριξαν «πολυάριθμα» φυλλάδια με περιεχόμενο κατά της Βόρειας Κορέας στην πρωτεύουσα την περασμένη και αυτή την εβδομάδα, αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωση του.

Η εισβολή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών απαιτεί αντίποινα, προστίθεται στην ανακοίνωση, ενώ κάλεσε τη Νότια Κορέα να σταματήσει αυτού τους είδους τις ενέργειες.

«Αυτή η ανεύθυνη και επικίνδυνη πρόκληση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένοπλη σύγκρουση, ακόμη και σε πόλεμο μεταξύ των δύο πλευρών, πρέπει να σταματήσει αμέσως», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

Ορισμένοι ακτιβιστές στη Νότια Κορέα πετούν αερόστατα στον Βορρά μεταφέροντας δέματα βοήθειας και φυλλάδια που επικρίνουν τον ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν.

Οι δύο Κορέες εξακολουθούν να βρίσκονται τεχνικά σε πόλεμο μετά τον πόλεμο του 1950-53 που έληξε με ανακωχή και όχι με συνθήκη ειρήνης, ενώ ο Βορράς καταγγέλλει εδώ και καιρό τους αποστάτες ως «ανθρώπινα αποβράσματα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

