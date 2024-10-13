Γάζα: «Δεν έχουμε πια όρεξη για ζωή»

Στο προαύλιο ενός νοσοκομείου στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, υπό πολιορκία από τον ισραηλινό στρατό, νεαροί άνδρες κλαίνε, με τα πρόσωπά τους... πλημμυρισμένα από δάκρυα. Καταγής, λευκά σάβανα, ορισμένα μεγέθους παιδιών, από τα οποία προεξέχουν ένα χέρι ή ένα πόδι καλυμμένο με στάχτες.

«Υπάρχουν πολλοί νεκροί και άνθρωποι εξακολουθούν να είναι κάτω από τα ερείπια, αγνοούμενοι», λέει στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μοχάμεντ Αμπού Χαλίμα, ένας 40χρονος κάτοικος της Τζαμπάλια.

«Για πάνω από μια εβδομάδα, δεν υπάρχει πια καμία ελπίδα, άλλο νερό, άλλα μέσα επιβίωσης», συνεχίζει.

Ο ισραηλινός στρατός σφίγγει τον κλοιό γύρω από την Τζαμπάλια, μια πόλη στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα όπου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι διαλύει «οχυρά της Χαμάς».

Ο μεγαλύτερος από τους ιστορικούς προσφυγικούς καταυλισμούς Παλαιστινίων σφυροκοπάται από τις ισραηλινές δυνάμεις από αέρος και ξηράς.

Ιατρικές προμήθειες εξαντούνται, εγκαταστάσεις υγείας δεν έχουν επαρκή καύσιμα για τη λειτουργία των γεννητριών ρεύματος.

«Είμαστε υπό πολιορκία από το Ισραήλ», λέει ο Χουσάν Αμπού Σαφίγια, διευθυντής του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν στην Μπέιτ Λαχία, μια γειτονική πόλη.

«Υποφέρουμε από αποκλεισμό σε παραδόσεις τροφίμων, φαρμάκων, ιατρικών προμηθειών, ακόμη και καυσίμων που έρχονται από το νότο προς το βορρά. Το ιατρικό προσωπικό είναι «εξαντλημένο, έχουν μείνει ελάχιστοι γιατροί», είπε.

Η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) έδωσε στη δημοσιότητα μια φωτογραφία του κέντρου υγείας της Τζαμπάλια, με την πρόσοψη του κτιρίου σχεδόν εντελώς κατεστραμμένη.

Σύμφωνα με την UNRWA, περισσότεροι από 400.000 άνθρωποι βρίσκονται σε αυτήν την περιοχή όπου έχουν ενταθεί οι χερασίες μάχες και οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί.

«Αρκετά υποφέραμε, από εκτοπισμούς, πείνα και θάνατο. Δεν μπορούμε να αντέξουμε άλλο αυτόν τον πόλεμο», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ιμάνε Μαρουάν, που κατάγεται από την Τζαμπάλια και κατέφυγε στην Ντέιρ αλ Μπαλάχ.

Σε ένα χρόνο πολέμου, ο Νετανιάχου έχει επανειλημμένα δεσμευτεί να επιτύχει μια ολοκληρωτική νίκη στη Λωρίδα της Γάζας εναντίον της Χαμάς, η οποία σύμφωνα με ειδικούς έχει αποδυναμωθεί σημαντικά από τη δολοφονία πολλών από τους ηγέτες της και χιλιάδων μαχητών.

Όμως το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα συνεχίζει να πολεμά στο πεδίο Ισραηλινούς στρατιώτες και να εκτοξεύει ρουκέτες στο Ισραήλ.

Σήμερα, Κυριακή, η Χαμάς χαρακτήρισε τις ισραηλινές επιχειρήσεις στην Τζαμπάλια μια «εγκληματική στρατιωτική εκστρατεία».

Τουλάχιστον 140 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί εκεί από την έναρξη αυτής της νέας επίθεσης, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία της Γάζας.

«Υπάρχουν δεκάδες άνθρωποι που αγνοούνται κάτω από τα ερείπια και δεν μπορούμε με τίποτε να φτάσουμε σε αυτούς», δήλωσε ο εκπρόσωπός της, Μαχμούντ Μπασάλ.

Αντιμέτωποι με ελλείψεις και υπό βομβαρδισμούς, πολλοί κάτοικοι προσπαθούν να φύγουν παίρνοντας μαζί τους ορισμένες σακούλες, κατσαρόλες ή δοχεία με νερό.

Σχεδόν όλοι οι 2,4 εκατομμύρια κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας έχουν ήδη εκτοπιστεί λόγω των μαχών, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, και η ισραηλινή επίθεση στην Τζαμπάλια προκαλεί νέους εκτοπισμούς.

«Στην Τζαμπάλια, δεν έχουμε πια όρεξη για ζωή», είπε ο 70χρονος Αμπού Γιούσεφ Ασαλίγια. «Από την έναρξη του πολέμου, έχουμε εκτοπιστεί 12 φορές, αυτή είναι η ζωή μας».

Πηγή: skai.gr

