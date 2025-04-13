Ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο σήμερα για εκτόξευση πυραύλου από την Υεμένη, ενώ σειρήνες συναγερμού ήχησαν για λίγο στην Ιερουσαλήμ, και ακολούθησαν θόρυβοι που ακούγονταν από μακριά, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

"Σειρήνες ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές του Ισραήλ αφότου εξακριβώθηκε ότι πύραυλος εκτοξεύτηκε από την Υεμένη. Τα αποτελέσματα εξετάζονται", ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του στα αγγλικά.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση στα εβραϊκά, ο στρατός ανέφερε ότι δύο "πύραυλοι" εκτοξεύτηκαν "κατά τα φαινόμενα" από την Υεμένη.

"Προσπάθειες αναχαίτισης έλαβαν χώρα, και τα αποτελέσματά τους εξετάζονται", διευκρίνισε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι προσπάθειες ήταν επιτυχείς.

Σύμφωνα με την ισραηλινή αστυνομία, οι σειρήνες αεράμυνας ήχησαν στην Ιερουσαλήμ, στο Τελ Αβίβ και στο κεντρικό Ισραήλ.

Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών κλήθηκαν να παραμείνουν σε καθορισμένα καταφύγια "τουλάχιστον δέκα λεπτά" από τη στιγμή που σταμάτησαν να ηχούν οι σειρήνες.

Την Παρασκευή, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε μη επανδρωμένο αεροσκάφος που πλησίαζε το Ισραήλ προερχόμενο από ανατολικά, ενώ οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη ανέλαβαν την ευθύνη και την εκτόξευση δύο βλημάτων κατά του Ισραήλ.

Μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου 2023, ο οποίος ξέσπασε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, οι Χούθι πραγματοποίησαν δεκάδες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Ισραήλ.

Στην Ερυθρά Θάλασσα, σημαντική θαλάσσια περιοχή για το παγκόσμιο εμπόριο, έχουν στοχοποιήσει επίσης πλοία τα οποία κατηγορούν ότι έχουν σχέσεις με το Ισραήλ.

Οι επιθέσεις αυτές σταμάτησαν με την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 19 Ιανουαρίου, αλλά οι Χούθι εξαπέλυσαν εκ νέου επιθέσεις μετά την επανέναρξη της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα στις 18 Μαρτίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

