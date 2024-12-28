Ζελένσκι κατά Φίτσο: Λέει ότι θα μας κόψει το ρεύμα, φαίνεται ότι του έδωσε διαταγή ο Πούτιν

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο για το άνοιγμα «δεύτερου ενεργειακού μετώπου» κατά της Ουκρανίας κατά διαταγήν της Ρωσίας, καθώς οξύνεται η διαμάχη για τη διέλευση του φυσικού αερίου μεταξύ των δύο χωρών.

Η Ουκρανία εξάγει το ρωσικό φυσικό αέριο που διέρχεται από το έδαφός της σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους και η Σλοβακία, αλλά αναμένεται ότι θα διακόψει τη ροή όταν θα εκπνεύσει την 31η Δεκεμβρίου η συμφωνία διέλευσης που έχει υπογράψει με τη Ρωσία.

Ο Φίτσο, που επισκέφθηκε την Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα αυτήν την εβδομάδα, δήλωσε χθες Παρασκευή ότι η Σλοβακία θα εξετάσει σε απάντηση τη λήψη μέτρων όπως η διακοπή των εξαγωγών ηλεκτρικού ρεύματος προς την Ουκρανία, αν το Κίεβο διακόψει την διέλευση του φυσικού αερίου την 1η Ιανουαρίου.

«Φαίνεται ότι ο Πούτιν έδωσε διαταγή στον Φίτσο να ανοίξει δεύτερο ενεργειακό μέτωπο κατά της Ουκρανίας εις βάρος των συμφερόντων του σλοβακικού λαού», έγραψε σκωπτικά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Χ σε νέα πυρά του κατά του Σλοβάκου πρωθυπουργού.

It appears that Putin gave Fico the order to open the second energy front against Ukraine at the expense of the Slovak people’s interests. Fico's threats to cut off Ukraine's emergency power supply this winter while Russia attacks our power plants and energy grid can only be… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 28, 2024

Η Σλοβακία επιδιώκει την διατήρηση της ροής του ρωσικού φυσικού αερίου μέσω της Ουκρανίας λέγοντας ότι οι εναλλακτικές οδοί ανεβάζουν το κόστος και πλήττουν τις δικές της επιχειρήσεις τράνζιτ προκαλώντας απώλεια 500 εκατομμυρίων ευρώ σε τέλη.

Η Ουκρανία έχει δηλώσει ότι δεν θα υπογράψει νέα συμφωνία διέλευσης φυσικού αερίου με την Μόσχα λόγω της ρωσικής εισβολής του 2022.

Η Ουκρανία έχει αναγκασθεί να εισάγει ηλεκτρική ενέργεια από πολλές γειτονικές της χώρες από τότε που η Ρωσία επιτίθεται συστηματικά κατά των ενεργειακών της υποδομών καταστρέφοντας το ενεργειακό δυναμικό της χώρας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι από την Σλοβακία το Κίεβο εισάγει το 19% της ενέργειας και ότι συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ενωση για την αύξηση των προμηθειών.

«Η Σλοβακία αποτελεί μέρος της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και ο Φίτσο πρέπει να σεβασθεί τους κοινούς ευρωπαϊκούς κανόνες», έγραψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι διευκρινίζοντας ότι η περικοπή των ενεργειακών εξαγωγών προς την Ουκρανία θα σημαίνει απώλεια 200 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως για την Σλοβακία.



Today, I reviewed the details of electricity imports from the EU to Ukraine via Slovakia—accounting for about 19% of the total volume. Fico won’t cut off our imports. We are working with other neighbors in the EU.



I have instructed our officials to work together with the… pic.twitter.com/SzhvOAjutl — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 28, 2024

«Σήμερα, εξέτασα τις λεπτομέρειες των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από την ΕΕ στην Ουκρανία μέσω Σλοβακίας —που αντιπροσωπεύουν περίπου το 19% του συνολικού όγκου. Ο Φίτσο δεν θα κόψει τις εισαγωγές μας. Συνεργαζόμαστε με άλλους γείτονες στην ΕΕ» πρόσθεσε σε νέο μήνυμά του ο Ζελένσκι.



«Έδωσα εντολή στους αξιωματούχους μας να συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλους τους ευρωπαίους εταίρους μας για να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να διατηρήσουν τη σταθερότητα του ενιαίου ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος και να τηρήσουν τους ευρωπαϊκούς ενεργειακούς κανόνες».



«Ό,τι κι αν είπε ο Πούτιν στον Φίτσο κατά την επίσκεψή του στο Κρεμλίνο, οι ευρωπαϊκοί κανόνες πρέπει να υπερισχύουν των δεσμών οποιουδήποτε ατόμου με τη Μόσχα» επανέλαβε ο Ουκρανός πρόεδρος.



Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

