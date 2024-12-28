Η στέψη του βασιλιά Καρόλου στο Αββαείο του Γουεστμίνστερ στο Λονδίνο τον Μάιο του 2023, περιείχε συμβολισμούς και καινοτομίες με απόφαση του νέου μονάρχη του Ηνωμένου Βασιλείου.

Κατά τη διάρκεια της στέψης μεταξύ άλλων ακούστηκαν βυζαντινοί ορθόδοξοι ύμνοι, ενώ ως φόρο τιμής στον πατέρα του, πρίγκιπα Φιλίππου, κατόπιν αιτήματος του ιδίου του βασιλιά Καρόλου, ακούστηκε για πρώτη φορά στην ιστορία βυζαντινή ψαλμωδία στα ελληνικά.

Συγκεκριμένα, ακούστηκε ο ψαλμός 71 του Δαυίδ, ως φόρος τιμής στην ελληνική καταγωγή του πατέρα του νέου βασιλιά, την ώρα που δόθηκε στον Κάρολο το «Ξίφος της Προσφοράς». Ήταν μια στιγμή δέους και κατάνυξης που θα μείνει στα χρονικά.

Σημειώνεται πως στο τελετουργικό της στέψης του, ο Κάρολος Γ’ εισήγαγε μεγάλο αριθμό καινοτομιών, θέλοντας να στείλει το μήνυμα μίας εκσυγχρονισμένης Βρετανίας στον κόσμο.

Η τελετή περιελάμβανε για πρώτη φορά τη συμμετοχή πνευματικών ηγετών από διαφορετικές θρησκείες με στόχο να αντανακλάται η ποικιλομορφία της σύγχρονης βρετανικής κοινωνίας, καθώς ο Κάρολος έχει εκφράσει επανειλημμένως την επιθυμία του να υπερασπιστεί και να υποστηρίξει όλες τις θρησκείες.

Πηγή: skai.gr

