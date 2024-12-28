Η ρωσική Gazprom ανακοίνωσε σήμερα ότι θα διακόψει τις εξαγωγές φυσικού αερίου προς τη Μολδαβία από την 1η Ιανουαρίου λόγω των απλήρωτων χρεών της χώρας.

Η διακοπή της ροής αποτελεί προάγγελο καθολικής διακοπής των ρωσικών εξαγωγών φυσικού αερίου μέσω της Ουκρανίας προς την Ευρώπη και συγκεκριμένα προς τη Σλοβακία, την Αυστρία, την Ουγγαρία και την Ιταλία όταν θα εκπνεύσει η συμφωνία διέλευσης με την Ουκρανία στις 31 Δεκεμβρίου.

Ο πρωθυπουργός της Μολδαβίας Ντορίν Ρετσεάν καταδίκασε την απόφαση της Ρωσίας να διακόψει την παροχή φυσικού αερίου στην Υπερδνειστερία και κατηγόρησε τη Μόσχα ότι χρησιμοποιεί την ενέργεια ως πολιτικό όπλο.

Σε ανάρτησή του στο Facebook ο Μολδαβός πρωθυπουργός δηλώνει ότι η Μολδαβία θα εξετάσει όλα τα νομικά μέσα ανάμεσά τους και τη διεθνή διαιτησία.

Η Ρωσία προμηθεύει την Μολδαβία με 2 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως μέσω της Ουκρανίας. Το ρωσικό φυσικό αέριο διοχετεύεται στην Υπερδνειστερία η οποία καλύπτει τις ενεργειακές της ανάγκες και στην συνέχεια το πωλεί στην υπόλοιπη Μολδαβία.

Η Ρωσία, η οποία δεν διατηρεί καλές σχέσεις με τη φιλοδυτική κυβέρνηση της Μολδαβίας, έχει δηλώσει ότι η χώρα πρέπει να αποπληρώσει το χρέος της για παρελθούσες προμήθειες, το οποίο, σύμφωνα με τη Μόσχα, ανέρχεται σε 709 εκατομμύρια δολάρια. Η Μολδαβία δηλώνει ότι το χρέος της ανέρχεται σε 8,6 εκατομμύρια δολάρια.

Η Υπερδνειστερία και η κυβέρνηση του Κισινάου συμφώνησαν το 2022 ότι ο συνολικός όγκος του ρωσικού φυσικού αερίου προς τη Μολδαβία θα ρέει προς την Υπερδνειστερία, η οποία κατά παράδοσιν δεν πληρώνει για την ενέργεια αυτή.

Χωρίς τις προμήθειες σε φυσικό αέριο, ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα διακόψει την λειτουργία του και η Μολδαβία και η Υπερδνειστερία θα αντιμετωπίσουν διακοπές στην ηλεκτροδότηση ανάλογες με αυτές που αντιμετωπίζει η Ουκρανία.

Μολδαβία και Υπερδνειστερία κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το Κισινάου ανακοίνωσε χθες ότι θα μειώσει τις εξαγωγές ενέργειας και θα εισαγάγει μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης κατά τουλάχιστον ένα τρίτο από την 1η Ιανουαρίου.

Η πρόεδρος της Μολδαβίας Μάια Σαντού κατηγορεί την Gazprom ότι προκαλεί ενεργειακή κρίση αρνούμενη να εξαγάγει αέριο μέσω εναλλακτικής οδού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

