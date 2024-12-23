«Ζήτημα ασφαλείας»: Βολές Ζελένσκι κατά του Ρόμπερτ Φίτσο για τη συνάντησή του με τον Πούτιν 

Την ενόχλησή του για την επίσκεψη του Σλοβάκου πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο στη Μόσχα και τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν δεν έκρυψε τη Δευτέρα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε τη Δευτέρα ότι η «εξάρτηση» του Σλοβάκου πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο από τη Μόσχα, αλλά και η απροθυμία του να αντικαταστήσει το ρωσικό φυσικό αέριο, αποτελεί «μεγάλο ζήτημα ασφάλειας» για την Ευρώπη.

Μιλώντας νωρίτερα για τη συνάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον εθνικιστή Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο, ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ αρκέστηκε να δηλώσει ότι «συζήτησαν για το αέριο, για την Ουκρανία και τις διμερείς σχέσεις, δεν υπάρχουν περαιτέρω λεπτομέρειες». «Ο Ρώσος πρόεδρος μίλησε για το όραμά του για την κατάσταση στην Ουκρανία», είπε ο Πεσκόφ.

«Οι ρωσοσλοβακικές σχέσεις υπέφεραν από τις προηγούμενες αρχές της Μπρατισλάβα» σχολίασε δε.



Πηγή: skai.gr

