Ο πρύτανης του Χάρβαρντ προχώρησε σε «μπηχτή» προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, μετά τις προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να απαγορεύσει στο πανεπιστήμιο να δέχεται ξένους φοιτητές, ένα σχέδιο που μπλόκαρε ομοσπονδιακός δικαστής.

Μιλώντας στην τελετή αποφοίτησης για το έτος 2025, την Πέμπτη (29 Μαΐου), ο Alan Garber απευθύνθηκε τους φοιτητές και τα μέλη της κοινότητας του Χάρβαρντ λέγοντας χαρακτηριστικά: «Καλωσήρθατε μέλη του έτους του 2025.... από όλη τη χώρα και όλο τον κόσμο».

Οι δηλώσεις του απέσπασαν έντονο χειροκρότημα και μετά ο ίδιος επανέλαβε: «Από όλο τον κόσμο, όπως θα έπρεπε να είναι». Το πλήθος χειροκρότησε ξανά τον πρύτανη.

«Ξεσηκωμός» στο Χάρβαρντ

Σημειώνεται πως εκατοντάδες φοιτητές του Χάρβαρντ διαδήλωσαν την Τρίτη απαντώντας στη νέα επίθεση του Λευκού Οίκου εναντίον του πανεπιστημίου, μετά την κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ να διακόψει όλες τις συμβάσεις που έχει συνάψει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση με το διάσημο, ιδιωτικό πανεπιστήμιο στο Κέμπριτζ της Μασαχουσέτης.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό Τύπο, το συνολικό ποσό των συμβάσεων αυτών ανέρχεται σε 100 εκατ. δολάρια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει εξαπολύσει εδώ και μήνες δριμεία επίθεση εναντίον του Χάρβαρντ, καθώς το ίδρυμα αρνήθηκε να επιτρέψει στον Ρεπουμπλικάνο να έχει λόγο στον διορισμό καθηγητών και την εισαγωγή φοιτητών.

Το Χάρβαρντ υποδέχθηκε φέτος περίπου 6.700 ξένους φοιτητές, που αντιστοιχούν στο 27% του συνόλου των φοιτητών του πανεπιστημίου.

Ο Ρεπουμπλικάνος θέλει να εμποδίσει να φοιτούν στα αμερικανικά πανεπιστήμια αλλοδαποί, με το σκεπτικό ότι κάποιοι προέρχονται από χώρες «που δεν είναι καθόλου φιλικές προς τις ΗΠΑ».

Ωστόσο ομοσπονδιακή δικαστής της Μασαχουσέτης ανέστειλε προσωρινά την ακύρωση της πιστοποίησης του προγράμματος Φοιτητών και Ανταλλαγών Επισκεπτών (SEVIS) του Χάρβαρντ για το ακαδημαϊκό έτος 2025- 26, την οποία είχε ζητήσει η Αμερικανίδα υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ.

Αναστολή των φοιτητικών θεωρήσεων εισόδου

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε να ανασταλεί η επεξεργασία των θεωρήσεων εισόδου (βίζα) για τους αλλοδαπούς φοιτητές μέχρι «να εξεταστούν σε βάθος οι λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όλων όσων έχουν υποβάλει αίτηση».

Σε εσωτερικό υπόμνημα, το αμερικανικό ΥΠΕΞ ζητεί πλέον από τις πρεσβείες και τα προξενεία των ΗΠΑ να μην κλείνουν «ραντεβού για νέες φοιτητικές βίζες ή προγράμματα ανταλλαγής» φοιτητών και να αναμείνουν «την έκδοση κατευθυντήριων γραμμών για τη σε βάθος εξέταση των λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όλων των αιτούντων».

Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, η αναστολή ενδέχεται να είναι σύντομη, ενώ επισημαίνεται ότι οι πρεσβείες θα λάβουν νέες εντολές «τις επόμενες ημέρες».

«Στόχος, όπως τον έχουν δηλώσει ο πρόεδρος και ο υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο, είναι να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται εδώ κατανοούν τον νόμο, ότι δεν έχουν εγκληματικούς σκοπούς», εξήγησε η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τάμι Μπρους.

Αντιδράσεις από φοιτητές και διοίκηση

Εκατοντάδες αλλοδαποί φοιτητές στις ΗΠΑ είδαν να ακυρώνονται οι βίζες τους τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ άλλοι που συμμετείχαν σε φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις έχουν συλληφθεί και απειληθεί με απέλαση, παρά το γεγονός ότι βρίσκονται νόμιμα στο αμερικανικό έδαφος.

«Τραμπ = προδότης», έγραφε ένα από τα πανό που κρατούσαν οι διαδηλωτές, υπό τις εκκλήσεις «να παραμείνουν» οι ξένοι φοιτητές στο Χάρβαρντ.

«Όλοι οι αλλοδαποί φίλοι μου, οι καθηγητές και οι ερευνητές κινδυνεύουν και απειλούνται με απέλαση, διαφορετικά έχουν την επιλογή να αλλάξουν» πανεπιστήμιο, δήλωσε η Άλις Γκόγιερ.

«Δεν γνωρίζω ποια ακριβώς είναι τα κίνητρα (της κυβέρνησης), αλλά γνωρίζω ότι κάποιοι άνθρωποι επιδίδονται σε πολιτισμική μάχη», αντέδρασε ο πρύτανης του Χάρβαρντ Άλαν Γκάρμπερ σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε χθες από το αμερικανικό κρατικό ραδιόφωνο NPR.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ, σε ανάρτηση στο Truth Social τη Δευτέρα διαβεβαίωσε ότι «θα νικήσω» σε αυτή την αντιπαράθεση με το πανεπιστήμιο.

Ο ίδιος κάλεσε όλα τα αμερικανικά πανεπιστήμια «να αντισταθούν σθεναρά» στην επίθεση της κυβέρνησης.

Στο μεταξύ το Χονγκ Κονγκ και η Ιαπωνία έχουν ανακοινώσει ότι προτίθενται να ανοίξουν τις πόρτες των δικών τους πανεπιστημίων στους αλλοδαπούς φοιτητές που θα αναγκαστούν να διακόψουν τις σπουδές τους στο Χάρβαρντ.

«Ζητήσαμε από τα (ιαπωνικά) πανεπιστήμια να εξετάσουν πιθανά μέτρα στήριξης, όπως η υποδοχή αλλοδαπών φοιτητών που έχουν εγγραφεί σε αμερικανικά πανεπιστήμια», δήλωσε χθες ο Ιάπωνας υπουργός Παιδείας Τοσίκο Άμπε, ενώ τα πανεπιστήμια του Τόκιο και το Κιότο έχουν ήδη επισημάνει ότι εξετάζουν να δεχθούν κάποιους τέτοιους φοιτητές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.