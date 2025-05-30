Στην Ουκρανία βρίσκεται από χθες Πέμπτη ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν ο οποίος δήλωσε αισιόδοξος σήμερα ότι η διαδικασία βρίσκεται σε σημείο καμπής και ότι μια διαρκής ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί εντός του έτους,

«Βρισκόμαστε σε σημείο καμπής του πολέμου. Όπως επισημάνθηκε και στις συνομιλίες της 16ης Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη, υπάρχουν δύο δρόμοι: είτε κλείνουμε τα μάτια στη συνέχιση της αιματοχυσίας είτε πετυχαίνουμε διαρκή ειρήνη εντός του έτους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χακάν Φιντάν ο οποίος είχε συνάντηση τόσο με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι όσο και με τον Ουκρανό Υπουργό Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα.

Turkish Foreign Minister Fidan meets Zelensky in Kyiv. pic.twitter.com/aojXHQ1v0e — Clash Report (@clashreport) May 30, 2025

Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε επισήμανε ότι η Άγκυρα είναι πρόθυμη να φιλοξενήσει τον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων στην Κωνσταντινούπολη. Υπενθυμίζεται ότι το Κρεμλίνο πρότεινε την Τετάρτη μια δεύτερη συνάντηση Ρωσίας-Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη στις 2 Ιουνίου.

Επισήμανε επίσης ο Φιντάν ότι η πρόσφατη ανταλλαγή αιχμαλώτων αποτελεί επιβεβαίωση ότι η διπλωματική οδός μπορεί να οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα. «Υποστηρίζουμε πλήρως την εδαφική ακεραιότητα, την ανεξαρτησία και την κυριαρχία της Ουκρανίας. Ο βασικός σκοπός της επίσκεψής μας είναι να σταματήσει η καταστροφή και η ανθρώπινη τραγωδία που προκαλεί ο πόλεμος», δήλωσε.

«Το επόμενο στάδιο απαιτεί εντατικές διαπραγματεύσεις, ώστε να μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια ενημερωτική συνεδρίαση και, κυρίως, σε συμφωνία για μακροπρόθεσμη κατάπαυση του πυρός», σημείωσε.

Αν και ο Χακάν Φιντάν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διεξαγωγής μελλοντικής συνόδου κορυφής στην Κωνσταντινούπολη, με τη συμμετοχή των ηγετών της Ουκρανίας, της Ρωσίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Τουρκίας το Κρεμλίνο απέρριψε την πρόταση τονίζοντας ότι βασική προϋπόθεση για αυτό θα είναι να υπάρξουν «αποτελέσματα» στις διαπραγματεύσεις με το Κίεβο.

Κίεβο: «Η Μόσχα καθυστερεί τις διαπραγματεύσεις»

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σιμπίχα, επανέλαβε σήμερα τη δέσμευση της Ουκρανίας να συνεχίσει τις συναντήσεις στην Τουρκία, αλλά δήλωσε ότι το Κίεβο εξακολουθεί να περιμένει το έγγραφο που να περιγράφει τις προτάσεις της η Ρωσία για μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Περιμένουμε επίσης ένα υπόμνημα από τη ρωσική πλευρά, όπως ανακοινώθηκε. Το περιμένουμε εκ των προτέρων», δήλωσε ο Σιμπίχα στην κοινή συνέντευξη Τύπου στο Κίεβο με το Φιντάν. «Αυτό είχε επίσης υποσχεθεί στην αμερικανική πλευρά», υπογράμμισε.

Η Μόσχα θα παραδώσει το υπόμνημά της για την υπέρβαση των «βασικών αιτιών» της σύγκρουσης στη συνάντηση της Δευτέρας, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Ουκρανοί αξιωματούχοι τόνισαν ότι η εξέταση του ειρηνευτικού μνημονίου της Ρωσίας πριν από τον επόμενο γύρο συνομιλιών είναι ζωτικής σημασίας για την παραγωγική διεξαγωγή της συνάντησης.

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι υπέβαλαν ένα υπόμνημα που περιγράφει το όραμα του Κιέβου για ειρήνη, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στη Ρωσία. Ο Κιθ Κέλογκ, ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στην Ουκρανία, επιβεβαίωσε την παραλαβή του ουκρανικού εγγράφου, χαρακτηρίζοντάς το «αρκετά καλό» και «λογικό».

Προς το παρόν πάντως η Ουκρανία δεν έχει ακόμα δεσμευτεί οριστικά να συμμετάσχει στις συνομιλίες της 2ας Ιουνίου.

Πάντως, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή, ότι ο βοηθός του Κρεμλίνου Βλαντιμίρ Μεντίνσκι θα ηγηθεί και πάλι της ρωσικής αντιπροσωπείας στην Κωνσταντινούπολη στις 2 Ιουνίου για τον δεύτερο γύρο των συνομιλιών Ρωσίας-Ουκρανίας και θα φέρει ένα υπόμνημα και άλλες προτάσεις για κατάπαυση του πυρός.

Αφού ο πρώτος γύρος συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη νωρίτερα αυτόν τον μήνα σημείωσε μικρή πρόοδο προς την επίτευξη ειρήνης, η Ρωσία κλιμάκωσε τις πολεμικές της προσπάθειες, εξαπολύοντας πολλαπλές μαζικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας και προχωρώντας με μια νέα επίθεση στα βορειοανατολικά της Ουκρανίας .

Μετά την ανεπιτυχή ολοκλήρωση των συνομιλιών του πρώτου γύρου και την κλιμάκωση της έντασης με τη Ρωσία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι χάνει την υπομονή του με τον Πούτιν και αρχίζει να αμφιβάλλει για την προθυμία της Μόσχας να επιτύχει ειρήνη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.