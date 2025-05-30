Ένα νέο έργο του διάσημου καλλιτέχνη Banksy αποκαλύφθηκε χθες Πέμπτη σε έναν δρόμο της Μασσαλίας.

Το έργο το ανέβασε ο ίδιος ο Banksy στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και απεικονίζει ένα φάρο ζωγραφισμένο σε έναν μουντό, μπεζ τοίχο, μαζί με τις λέξεις: «Θέλω να είμαι αυτό που είδες σε μένα».

Μια ψεύτικη σκιά φαίνεται να έχει σχεδιαστεί στο πεζοδρόμιο από ένα κοντινό στύλο που είναι τοποθετημένος στο πεζοδρόμιο.

Το πού ακριβώς ήταν ζωγραφισμένος αυτός ο φάρος αποτελούσε αρχικά μυστήριο ωστόσο το BBC Verify επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται στη Rue Félix Fregier στην πόλη της νότιας Γαλλίας.

Ο Banksy έχει κρατήσει την πραγματική του ταυτότητα μυστική καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του και μόνο μέσω του λογαριασμού του στο Instagram τα έργα αναγνωρίζονται ως γνήσια.

Συχνά εμποτίζει τα έργα του με ένα πολιτικό μήνυμα, μερικά εκ των οποίων μιλάνε για την μετανάστευση, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την έλλειψη στέγης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.