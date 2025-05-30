Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεπουλ, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ο φιλόδοξος στόχος για αμυντικές δαπάνες ύψους 3,5% του ΑΕΠ θα εγκριθεί στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με δηλώσεις του στη γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung.

Παράλληλα, ο Γερμανός ΥΠΕΞ ανέφερε ότι το Βερολίνο θα αποφασίσει για την έγκριση νέων αποστολών όπλων προς το Ισραήλ με βάση την αξιολόγηση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Βάντεπουλ εξέφρασε επιφυλάξεις για τη συμμόρφωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα με το διεθνές δίκαιο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «το εξετάζουμε και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα εγκρίνουμε περαιτέρω παραδόσεις όπλων βάσει αυτής της αξιολόγησης».

Η δήλωση σηματοδοτεί μια ενδεχόμενη μετατόπιση στη στάση του Βερολίνου, το οποίο μέχρι πρόσφατα παρείχε σταθερή στήριξη στο Ισραήλ, ιδίως στο σκέλος της αμυντικής συνεργασίας.

Πηγή: skai.gr

