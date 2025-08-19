Πριν από την πολυμερή συνάντηση, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πιάστηκε σε ανοικτό μικρόφωνο να λέει ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θέλει να πετύχει λύση στον πόλεμο για λογαριασμό του.
«Νομίζω ότι θέλει να κάνει μια συμφωνία», ψιθύρισε ο Τραμπ στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στην Ανατολική Αίθουσα. «Νομίζω ότι θέλει να κάνει μια συμφωνία για μένα, το καταλαβαίνεις αυτό; Όσο τρελό κι αν ακούγεται».
Ο Τραμπ ακούγεται επίσης να μιλάει για τη διοργάνωση μιας τριμερούς συνάντησης μεταξύ του Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάτι που ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει δημοσίως ότι πιστεύει ότι θα συμβεί.
