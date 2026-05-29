Ζελένσκι: Η Ρωσία προετοιμάζει νέα μεγάλη επίθεση στην Ουκρανία

Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει «συστηματικές επιθέσεις» στο Κίεβο και προειδοποίησε ξένους υπηκόους και διπλωμάτες να αποχωρήσουν

Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Η Ρωσία προετοιμάζει νέα μεγάλη επίθεση στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος στοιχεία των μυστικών υπηρεσιών.

Η Μόσχα ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι σκοπεύει να εξαπολύσει «συστηματικές επιθέσεις» σε στόχους στο Κίεβο και προειδοποίησε ξένους υπηκόους και διπλωμάτες άλλων χωρών να φύγουν από την ουκρανική πρωτεύουσα.

Σε ανάρτηση στο Telegram, ο Ζελένσκι ζήτησε επιβολή περαιτέρω κυρώσεων κατά της Ρωσίας και τόνισε ότι η εφαρμογή συμφωνιών με εταίρους για απόκτηση συστημάτων αεροπορικής άμυνας δεν πρέπει να καθυστερήσει.

Παράλληλα σήμερα, η Naftogaz, η κρατική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ουκρανίας, ανακοίνωσε πως μια ρωσική επίθεση σε εγκαταστάσεις του ενεργειακού ομίλου διήρκεσε σχεδόν 24 ώρες, προκαλώντας μεγάλες ζημιές.

Εγκαταστάσεις της Naftogaz στις επαρχίες του Χαρκόβου και του Σούμι, στόχος επανειλημμένων ρωσικές επιθέσεων, δέχτηκαν ξανά επιθέσεις, ανακοίνωσε ο όμιλος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία Ουκρανία
