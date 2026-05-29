Η Τουρκία διαβίβασε τις ανησυχίες της σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σχετικά με την πρόσφατη κλιμάκωση στη Μαύρη Θάλασσα, μετά το πλήγμα που δέχθηκε το βράδυ της Πέμπτης φορτηγό πλοίο τουρκικών συμφερόντων, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ρωσικά drones επιτέθηκαν σε τρία εμπορικά πλοία ξένης σημαίας, μεταξύ των οποίων και σε φορτηγό πλοίο τουρκικών συμφερόντων με σημαία Βανουάτου, ενώ έπλεαν κατά μήκος του ουκρανικού θαλάσσιου διαδρόμου εξαγωγών στη Μαύρη Θάλασσα.

Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών επανέλαβε την προειδοποίησή του προς όλες τις πλευρές να απόσχουν από ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση του πολέμου, χωρίς ωστόσο να κατονομάζει ποιος πραγματοποίησε την επίθεση στο πλοίο τουρκικών συμφερόντων.

