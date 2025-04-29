Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι η πρόοδος στην επίλυση του τριετούς πολέμου με τη Ρωσία εξαρτάται από το αν η Ρωσία θα κάνει το πρώτο βήμα, δηλαδή θα συμφωνήσει σε μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός.

Στη νυχτερινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του, ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι η Ουκρανία επέμεινε στην τήρηση από τη Ρωσία μιας άνευ όρων κατάπαυσης του πυρός.

«Πρέπει να κάνουν σαφή βήματα προς τον τερματισμό του πολέμου και επιμένουμε ότι μια άνευ όρων και πλήρης κατάπαυση του πυρός πρέπει να είναι το πρώτο βήμα», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Η Ρωσία πρέπει να το κάνει αυτό».

Παράλληλα, είπε ότι η Ουκρανία προετοιμάζεται για περισσότερες συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο να πιέσει τη Μόσχα να συμμετάσχει σε συνομιλίες. «Επιλέγουμε εκείνα τα σημεία πίεσης προς τη Ρωσία που θα οδηγήσουν τη Μόσχα προς τη διπλωματία», είπε.

Ο Ζελένσκι επέκρινε τη Δευτέρα την ανακοίνωση του Βλαντιμίρ Πούτιν να τηρηθεί τριήμερη εκεχειρία από τις 8 έως τις 10 Μαΐου, η οποία θα συμπέσει με τους εορτασμούς της σοβιετικής νίκης επί της ναζιστικής Γερμανίας, λέγοντας ότι δεν υπήρχε λόγος να περιμένουμε μέχρι τις 8 Μαΐου.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε νωρίτερα την Τρίτη ότι η Ουκρανία δεν είχε απαντήσει στις προτάσεις του Πούτιν για έναρξη άμεσων ειρηνευτικών συνομιλιών και ότι δεν ήταν σαφές εάν θα συμμετάσχει στην τριήμερη εκεχειρία.

