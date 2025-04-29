Ένας Λετονός καταδικάστηκε σε φυλάκιση έξι ετών από δικαστήριο στη Ρίγα γιατί πολέμησε μαζί με τις ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα η λετονική εισαγγελία.

Ο άνδρας αυτός, η ταυτότητα του οποίου δεν έγινε γνωστή, συνελήφθη τον Οκτώβριο αφότου επιχείρησε να διασχίσει παράνομα τα σύνορα με τη Ρωσία για να επιστρέψει στη Λετονία.

Είχε καταταχθεί στον ρωσικό στρατό το 2023, σύμφωνα με το λετονικό πρακτορείο ειδήσεων LETA.

Αρχικά τοποθετήθηκε στο Τσελιάμπινσκ, στην κεντρική Ρωσία, όπου εντάχθηκε σε μονάδα πυροβολικού της 80ής Επιλαρχίας Αρμάτων Μάχης, και στάλθηκε στην Ουκρανία τον Οκτώβριο του 2024.

Η εισαγγελία δεν αποκάλυψε τα κίνητρα του άνδρα όταν κατατάχθηκε στον ρωσικό στρατό, ούτε τους λόγους για τους οποίους επιχείρησε να επιστρέψει στη Λετονία διασχίζοντας παράνομα τα σύνορα.

Κρίθηκε ένοχος για τρία διαφορετικά αδικήματα -- καταταγή στον ρωσικό στρατό, συμμετοχή στις μάχες, παράνομη διέλευση των συνόρων -- για τα οποία καταδικάστηκε σε έξι χρόνια φυλάκιση και δυο χρόνια υπό αστυνομική επιτήρηση από δικαστήριο στη Ρίγα.

Ο άνδρας ομολόγησε την ενοχή του και εξέφρασε μεταμέλεια, με το δικαστήριο να θεωρεί την ομολογία και τη μεταμέλεια ως ελαφρυντικές περιστάσεις,

Αδιευκρίνιστος αριθμός εθελοντών Λετονών πολεμά στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

