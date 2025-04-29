Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Τρίτη εκτελεστικό διάταγμα που αναιρεί ορισμένους από τους δασμούς για τις αυτοκινητοβιομηχανίες, καταργώντας κάποιες επιβαρύνσεις για τις οποίες η Ford, η General Motors και άλλες εταιρείες είχαν εκφράσει ανησυχίες, υποστηρίζοντας ότι θα πλήξουν την αμερικανική παραγωγή αυξάνοντας το κόστος και περιορίζοντας τα κέρδη τους.

Σύμφωνα με όσα είχε ανακοινώσει ο υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λούτνικ νωρίτερα, ένα αυτοκίνητο που κατασκευάζεται στις ΗΠΑ και έχει τουλάχιστον 85% εγχώρια (αμερικανικά) εξαρτήματα, τότε δεν θα υπόκειται σε δασμό 25% σε αυτό το αυτοκίνητο.

Παράλληλα, οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα λαμβάνουν πιστώσεις για έως και το 15% της αξίας των οχημάτων που συναρμολογούνται στις ΗΠΑ, τις οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιούν για να συμψηφίζουν την αξία των εισαγόμενων ανταλλακτικών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ταξιδεύει την Τρίτη στο Μίσιγκαν, για να σηματοδοτήσει τις πρώτες 100 ημέρες της θητείας του, κατά τις οποίες ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος έχει ανατρέψει τη διεθνή οικονομική τάξη.

Η απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ να μετριάσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα ήρθε μετά από σειρά τηλεφωνικών επικοινωνιών με διευθύνοντες συμβούλους μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους του Λευκού Οίκου που μίλησαν στο CNN.

Όπως αναφέρουν, μεγάλο μέρος της νέας πολιτικής για τους δασμούς που θα παρουσιαστεί μέσω εκτελεστικού διατάγματος που υπεγράφη την Τρίτη, βασίζεται σε προτάσεις που προήλθαν απευθείας από τους CEOs.

«Ο πρόεδρος θέλει να διατηρήσει ευελιξία», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους, υπό καθεστώς ανωνυμίας. «Έχει έρθει σε στενή επαφή με τους επικεφαλής των αυτοκινητοβιομηχανιών για το θέμα».

Το εκτελεστικό διάταγμα προβλέπει ένα τριετές σχέδιο για τη σταδιακή εφαρμογή των δασμών, ανά φάση.

Στόχος είναι οι δασμοί να μειώνονται σταδιακά, καθώς οι ξένες αυτοκινητοβιομηχανίες θα μεταφέρουν περισσότερη παραγωγή εντός ΗΠΑ.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο Τραμπ δίνει κίνητρα στην αμερικανική παραγωγή και απαντά στις ανησυχίες της βιομηχανίας, χωρίς να εγκαταλείπει τη σκληρή του στάση στο εμπόριο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.