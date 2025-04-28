Ζελένσκι: Η συμφωνία με τις ΗΠΑ για τις σπάνιες γαίες είναι πλέον πιο «ισχυρή και δίκαιη»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα ορυκτά της Ουκρανίας έχει γίνει «πιο ισχυρή και πιο δίκαιη» μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

«Σήμερα, οι κυβερνητικοί μας αξιωματούχοι, εκπρόσωποι της Ουκρανίας στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρθηκαν στην πορεία της οικονομικής εταιρικής συμφωνίας», είπε ο Ζελένσκι στο νυχτερινό του μήνυμα μέσω βίντεο.

«Το έγγραφο έγινε πολύ ισχυρότερο, πιο δίκαιο και θα μπορούσε να είναι επωφελές και για τους δύο λαούς μας, για την Ουκρανία και για την Αμερική.»

Πηγή: skai.gr

