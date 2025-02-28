Συνάντηση Ερντογάν με τον Χρίστιαν Μίτσκοσκι

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, υπέγραψαν σήμερα, Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου, στην Κωνσταντινούπολη συμφωνία για τη σύσταση συμβουλίου συνεργασίας υψηλού επιπέδου μεταξύ των δύο χωρών.

Στις από κοινού δηλώσεις μετά τη συνάντησή τους, ο πρόεδρος Ερντογάν επισήμανε ότι η Τουρκία ήταν μία από τις πρώτες χώρες που αναγνώρισε την ανεξαρτησία της Βόρειας Μακεδονίας, έκανε λόγο για στέρεες σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, επισήμανε ότι διμερείς οικονομικές σχέσεις αποτέλεσαν σημαντικό κεφάλαιο των συνομιλιών τους, με τις δύο πλευρές να θέτουν στόχο τον διπλασιασμό του όγκου εμπορικών συναλλαγών στο 1 δις. δολάρια, επισημαίνοντας ότι οι επενδύσεις των τουρκικών εταιρειών στη Βόρεια Μακεδονία αγγίζουν τα 2 δισεκ. δολάρια.

Ο Ταγίπ Ερντογάν δεν παρέλειψε να αναφέρει την από κοινού δράση των δύο χωρών κατά μελών του κινήματος του Φετχουλάχ Γκιουλέν (η 'Αγκυρα τον κατηγορεί ως ιθύνοντα νου της απόπειρας πραξικοπήματος του 2016), τα οποία βρίσκονται στη Βόρεια Μακεδονία.

Χαρακτήρισε, τέλος, την παρουσία της «τουρκικής κοινότητας» στη Βόρεια Μακεδονία έναν από τους πιο σημαντικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών. Ο πρωθυπουργός Χρίστιαν Μίτσκοσκι, από την πλευρά του, επιβεβαίωσε τον Ερντογάν ότι οι Τούρκοι είναι πολύ σημαντικοί για τη Βόρεια Μακεδονία.

Ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι χαρακτήρισε την Τουρκία «φίλο» στον οικονομικό και εμπορικό τομέα και «ένα πολύ ισχυρό κράτος που έχει μεγάλη επιρροή σε αυτή την περιοχή». Απαρίθμησε τους τομείς συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον ενεργειακό τομέας και στη μεταφορά φυσικού αερίου, καθώς και στην ασφάλεια και άμυνα, επειδή και οι δύο χώρες είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Αναφέρθηκε, επίσης, στη συνεργασία Σκοπίων και 'Αγκυρας, όσον αφορά τη βιομηχανία, τις υποδομές και τον πολιτισμό. «Θέλουμε να καθιερώσουμε τη στρατηγική συνεργασία» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι κάλεσε τον Ταγίπ Ερντογάν να επισκεφθεί τα Σκόπια και ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι σκοπεύει να πραγματοποιήσει αυτή την επίσκεψη το προσεχές διάστημα για να συμμετάσχει στην πρώτη συνεδρίαση του συμβουλίου συνεργασίας υψηλού επιπέδου.

Τον πρωθυπουργό Μίτσκοσκι συνόδευε ο υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, Τίμτσο Μουτσούνσκι, ο οποίος είχε ξεχωριστή κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.