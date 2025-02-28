Συγκεντρώσεις στη Λευκωσία και σε άλλες πόλεις στην Κύπρο για τα Τέμπη

Εν μέσω βροχής, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε σήμερα στην Πλατεία Ελευθερίας στη Λευκωσία για να διαμαρτυρηθεί, με αφορμή τη συμπλήρωση δύο χρόνων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, που οδήγησε στον θάνατο 57 ανθρώπων.

Πολίτες κρατούσαν πλακάτ όπου αναγράφονται τα ονόματα των 57 θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, και μηνύματα όπως «Δεν έχω Οξυγόνο».

Λόγω της βροχής, η συγκέντρωση που προγραμματίστηκε για τις 17:00 το απόγευμα, μετακινήθηκε στο κάτω μέρος της πλατείας, μεγάλο μέρος της οποίας είναι στεγασμένο, ενώ πολύς κόσμος συνεχίζει να φτάνει στον χώρο.

Προγραμματισμένες παρόμοιες εκδηλώσεις πραγματοποιούνται το απόγευμα και σε Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

