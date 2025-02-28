Λογαριασμός
Μακρόν για επεισόδιο Τραμπ-Ζελένσκι: Πρέπει να σεβόμαστε αυτούς που μάχονται από την αρχή

Νωρίτερα, κατά την υποδοχή του Ουκρανού προέδρου από τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε με σκληρά λόγια στον επισκέπτη του

Ζελένσκι

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, σχολιάζοντας το περιστατικό έντασης και το ναυάγιο της συμφωνίας για τα ορυκτά μεταξύ του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Οβάλ Γραφείο, είπε ότι η Ρωσία είναι ο επιτιθέμενος και οι Ουκρανοί είναι τα θύματα.

«Πρέπει να σεβόμαστε... αυτούς που μάχονται από την αρχή», δήλωσε ο Μακρόν στους δημοσιογράφους στην Πορτογαλία.

Νωρίτερα οι συνομιλίες μεταξύ του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ είχαν οδηγηθεί σε αποτυχία. «Δεν είναι έτοιμος για Ειρήνη», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social την Παρασκευή, μετά τη συνάντηση μεταξύ των ηγετών στο Οβάλ Γραφείο.

